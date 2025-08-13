«Сочи» по пенальти обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Футбольный клуб «Сочи» в серии пенальти обыграл самарские «Крылья Советов» в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
Основное время встречи группы В, прошедшей в Сочи, завершилось со счетом 1:1. У хозяев голом отметился Макар Чирков (62-я минута). У гостей отличился Иван Лепский (88), забивший дебютный мяч за «Крылья Советов». В серии пенальти верх взяли сочинцы — 5:3.
«Сочи» с двумя очками располагается на третьей строчке в таблице квартета. «Крылья Советов» (4) идут первыми.
В следующем туре «Сочи» примет 27 августа «Краснодар», самарцы в тот же день сыграют дома с московским «Динамо».
Футбол, Кубок России, Группа B
13.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Магомед Адиев
Голы
Сочи
Макар Чирков
62′
Крылья Советов
Иван Лепский
88′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
29
Роман Ежов
33
Марсело Алвес
16
Максим Мухин
6
Игнасио Сааведра
37
Макар Чирков
63′
4
Вячеслав Литвинов
59
Руслан Барт
63′
10
Мартин Крамарич
19
Александр Коваленко
70′
20
Дмитрий Васильев
8
Михаил Игнатов
70′
9
Захар Федоров
5
Набиль Абердин
79′
27
Кирилл Заика
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
19
Иван Олейников
91
Владимир Игнатенко
24
Роман Евгеньев
8
Максим Витюгов
21
Дмитрий Иванисеня
68′
2
Кирилл Печенин
3
Томас Галдамес
68′
15
Николай Рассказов
9
Алексей Сутормин
68′
6
Сергей Бабкин
80′
47
Сергей Божин
46′
23
Никита Чернов
14
Михайло Баньяц
59′
77
Ильзат Ахметов
Статистика
Сочи
Крылья Советов
Желтые карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
