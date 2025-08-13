«Сочи» по пенальти обыграл «Крылья Советов» в Кубке России

Основное время встречи группы В, прошедшей в Сочи, завершилось со счетом 1:1. У хозяев голом отметился Макар Чирков (62-я минута). У гостей отличился Иван Лепский (88), забивший дебютный мяч за «Крылья Советов». В серии пенальти верх взяли сочинцы — 5:3.