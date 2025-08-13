Адиев объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Сочи» в матче Кубка России

«Я считаю, что первый тайм не лучший, но нормальная игра, были у нас и моменты, и подходы неплохие. Не понравилось в первом тайме, что не было тех скоростей, которых мы хотели. Во втором тайме мы взвинтили темп, но, к сожалению, получили со стандарта гол, но считаю, [это был] неплохой второй тайм, мы создали моменты на два гола, но, к сожалению, не забили.



Реализация нас немного подвела, не всегда все удавалось. Когда состоялись все замены, игра носила хаотичный характер. Мы хотели как можно быстрее отыграться, но допустили несколько ошибок. Мы проверили людей, которые меньше получают игровую практику. У нас есть понимание, как мы можем вести игру с большим форвардом. Впереди матч с “Ахматом”, все мысли об этом матче», — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».