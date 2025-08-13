Талалаев высказал недовольство судейством после матча с «Локомотивом»

«Самое обидное — это травмы, когда судят российские арбитры, которые не топ, а на подходе. Ваня Сараев — хороший арбитр. Я говорил перед игрой, что самое главное, чтобы не было травм. Мы играем с “Акроном” — двоих уносят, один эпизод даже не останавливают игру. Сегодня опять две вынужденные замены.



Допуск ведения борьбы, считаю, должен быть одинаковый. На мой взгляд, в сегодняшнем матче такого не было. Это не моя проблема, а проблема Мажича, но сказывается это на нас, потому что с минус два будем играть ответную игру через три дня. Вот это меня беспокоит», — заявил Талалаев на пресс-конференции.