Талалаев высказал недовольство судейством после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о судействе после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом».

Источник: Соцсети

Калининградцы в Москве проиграли со счетом 0:2.

«Самое обидное — это травмы, когда судят российские арбитры, которые не топ, а на подходе. Ваня Сараев — хороший арбитр. Я говорил перед игрой, что самое главное, чтобы не было травм. Мы играем с “Акроном” — двоих уносят, один эпизод даже не останавливают игру. Сегодня опять две вынужденные замены.

Допуск ведения борьбы, считаю, должен быть одинаковый. На мой взгляд, в сегодняшнем матче такого не было. Это не моя проблема, а проблема Мажича, но сказывается это на нас, потому что с минус два будем играть ответную игру через три дня. Вот это меня беспокоит», — заявил Талалаев на пресс-конференции.