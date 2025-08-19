Ричмонд
Бывший игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Павел Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» на матч с «Калугой».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 19 августа. Бывший баскетболист Павел Подкользин принял участие в матче Фонбет — Кубка России по футболу в составе московского клуба Медиалиги «Амкал».

Подкользин вышел в стартовом составе второго раунда «пути регионов» против «Калуги».

В 2017 году Подкользин был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Его рост составляет 2,26 см. Прежний рекорд турнира принадлежал Даниилу Гавиловскому и Никите Моргунову. Рост обоих составлял 2,04 см.

Подкользину 40 лет. В 2004 году он был выбран под общим 21-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации клубом «Юта». Профессиональную карьеру Подкользин завершил в 2019 году.

Действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского «Локомотива». Ближайшим преследователем является петербургский «Зенит» (5).

