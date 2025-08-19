Бывший игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

ТАСС, 19 августа. Бывший баскетболист Павел Подкользин принял участие в матче Фонбет — Кубка России по футболу в составе московского клуба Медиалиги «Амкал».
Подкользин вышел в стартовом составе второго раунда «пути регионов» против «Калуги».
В 2017 году Подкользин был внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны. Его рост составляет 2,26 см. Прежний рекорд турнира принадлежал Даниилу Гавиловскому и Никите Моргунову. Рост обоих составлял 2,04 см.
Подкользину 40 лет. В 2004 году он был выбран под общим 21-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации клубом «Юта». Профессиональную карьеру Подкользин завершил в 2019 году.
Действующим обладателем Кубка России является столичный ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского «Локомотива». Ближайшим преследователем является петербургский «Зенит» (5).