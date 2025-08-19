«Амкал» побил сразу два рекорда: за него сыграли самый высокий и самый юный футболисты в истории Кубка России

Еще в 2001 году Павел стал серебряным призером чемпионата Европы в составе юношеской сборной России. Всего через два года талантливого центрового заметили скауты НБА — на драфте 2003 года его выбрал клуб «Даллас Маверикс». Именно во время медицинского обследования в Соединенных Штатах у Павла диагностировали гигантизм — заболевание, связанное с чрезмерной выработкой гормона роста. Несмотря на этот диагноз, он продолжил успешные выступления, вернувшись в Россию.