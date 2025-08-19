Ричмонд
«Амкал» побил сразу два рекорда: за него сыграли самый высокий и самый юный футболисты в истории Кубка России

Не могли найти обувь 53-го размера.

Источник: Спорт-Экспресс

«Амкал» продолжает удивлять российский футбол своими перформансами. В матче второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Калуги» клуб установил сразу два рекорда. В основе команды вышли 14-летний Василий Гончаров, который стал самым молодым участником турнира, и 40-летний экс-баскетболист Павел Подкользин ростом 226 сантиметров — самый высокий футболист в истории российских соревнований.

Дуэт рекордсменов

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 2-й раунд, 19.08.2025, 17:00
Калуга
0
Амкал
1

Появившийся на поле Гончаров отобрал звание самого юного игрока Кубка у Романа Сафонова из «Кубани». Тот установил рекорд в 2024 году, выйдя на матч в возрасте 14 лет 8 месяцев 27 дней. Гончаров, родившийся 31 декабря 2010 года, моложе: на момент дебюта ему исполнилось 14 лет 7 месяцев 19 дней.

Василий — воспитанник столичной академии «Новатор». «Амкал» специально искал настолько юного игрока, чтобы он вошел в историю.

Но главной сенсацией стало появление Павла Подкользина. Бывший центровой «Даллас Маверикс», занесенный в Книгу рекордов России как самый высокий человек страны, совершил невероятный переход из баскетбола в футбол.

«Мы с Германом [Эль Классико, президент клуба] играли в одной команде в медиабаскете, — рассказал Павел телеграм-каналу “Некласико”. — Я баскетболист с 20-летним стажем, но провести 90 минут на поле, конечно, не смогу. Сколько дадут сыграть, столько и побегаю. Я не в какой-то крутой форме, но отдать, пнуть по воротам смогу».

Логистика для гиганта

Подготовка к историческому матчу потребовала от клуба нестандартных решений. Для Подкользина пришлось экстренно искать бутсы 53-го размера — такая обувь не относится к стандартной футбольной экипировке.

В своем Telegram-канале «Амкал» с юмором обыграл габариты новичка: «Всего на 18 сантиметров ниже перекладины и на 30 сантиметров — легендарного прыжка Роналду в матче “Юве” — “Сампдория”.

Также перед матчем футболисту подарили лупу, чтобы он мог разглядеть своих соперников со своей аномальной высоты.

Весьма вероятно, что Подкользин стал самым высоким футболистом в истории. Если верить открытым данным, ранее рекорд принадлежал датчанину Симону Йоргенсену (210 сантиметров), который играл в Кубке лиги Англии за «Аккрингтон Стэнли». Он завершил карьеру в 2022 году.

Оба рекордсмена провели на поле по 17 минут, а затем были заменены. Интересно, что Подкользин едва не забил, однако вратарь «Калуги» Александр Григорьев выручил свою команду.

Баскетбольная легенда

Еще в 2001 году Павел стал серебряным призером чемпионата Европы в составе юношеской сборной России. Всего через два года талантливого центрового заметили скауты НБА — на драфте 2003 года его выбрал клуб «Даллас Маверикс». Именно во время медицинского обследования в Соединенных Штатах у Павла диагностировали гигантизм — заболевание, связанное с чрезмерной выработкой гормона роста. Несмотря на этот диагноз, он продолжил успешные выступления, вернувшись в Россию.

Подкользин выступал за известные клубы «Химки» и «Локомотив», но настоящего пика его карьера достигла в «Новосибирске», с которым он в сезоне-2014/15 стал чемпионом России и обладателем Кубка страны по баскетболу. Теперь его имя вписано и в футбольную историю.

Это не первый перформанс, который устраивает «Амкал» у себя на матчах. В первом раунде кубкового турнира за команду в матче с «Квантом» сыграли селебрити. На поле вышли, например, певец The Limba, стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс. Также в заявке были комик Роман Косицын, блогеры Wylsacom и Форзяр, актер Вячеслав Морозов и продюсер Medium Quality Production Олег Титов.

Автор: Андрей Кириллов

Калуга
0:1
Первый тайм: 0:1
Амкал
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Орбита
Главные тренеры
Виталий Панов
Голы
Амкал
Давид Папикян
41′
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти