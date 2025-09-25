«СКА-Хабаровск» крупно уступил «Родине» на домашнем поле

Отметим, что из-за травмы в середине первого тайма был вынужден покинуть поле Макар Чирков, и в перерыве наставник армейцев Алексей Поддубский использовал оставшийся состав. В итоге инициатива на поле перешла к хабаровчанам, но забить у них так и не получилось. Более того, матч пришлось заканчивать в меньшинстве — из-за травмы игру не смог продолжить Александр Гаглоев, а лимит замен к тому времени уже был исчерпан.