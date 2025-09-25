Ричмонд
«СКА-Хабаровск» крупно уступил «Родине» на домашнем поле

Матч закончился со счётом 0:3 в пользу столичных гостей.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в четвёртом раунде Кубка России на домашнем поле крупно проиграл гостям — московской команде «Родина». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», встреча завершилась со счётом 0:3 в пользу гастролёров.

По информации пресс-службы армейцев, роковыми для хабаровчан стали уже первые минуты игры, когда счёт открыл Аршак Корян. На исходе первой декады стартового тайма у «СКА-Хабаровска» появился шанс — гости заработали пенальти, однако мяч после удара Святослава Кожедуба попал в штангу.

Возродившаяся было интрига умерла спустя минуту — в ворота хабаровчан влетел второй мяч. На этот раз отличился Глеб Князев. Последний гол в игре был также оформлен в первом тайме — на сей раз ворота «СКА-Хабаровска» поразил Дмитрий Маркитесов.

Отметим, что из-за травмы в середине первого тайма был вынужден покинуть поле Макар Чирков, и в перерыве наставник армейцев Алексей Поддубский использовал оставшийся состав. В итоге инициатива на поле перешла к хабаровчанам, но забить у них так и не получилось. Более того, матч пришлось заканчивать в меньшинстве — из-за травмы игру не смог продолжить Александр Гаглоев, а лимит замен к тому времени уже был исчерпан.

— Тут нечего комментировать. Такого позорища я давно не испытывал. Сегодня не команда была, а плюшевые игрушки на поле вышли. Отсюда такой результат, — сказал об игре своих подопечных главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский.

Напомним, что следующий матч хабаровские армейцы проведут на выезде. Так, 29 сентября они встречаются в Екатеринбурге с командой «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что оппонент в настоящее время находится на второй строчке турнирной таблицы, в то время как «СКА-Хабаровск» находится в списке на 11 месте.

СКА-Хабаровск
0:3
Первый тайм: 0:3
Родина
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
24.09.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Хуан Диас
Голы
Родина
Аршак Корян
2′
71308
11′
Дмитрий Маркитесов
42′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти