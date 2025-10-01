Матч «Локомотив» — ЦСКА и еще три игры продолжат программу Кубка России по футболу

Также в среду пройдет матч группы С, в котором «Пари НН» примет московский «Спартак». Домашняя арена нижегородского клуба была закрыта на ремонт прошлым летом. «Пари НН» проводил первые домашние матчи текущего сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном. В воскресенье команды уже провели матч РПЛ, сильнее в Москве оказались красно-белые (3:0). «Спартак» продолжит играть без главного тренера Деяна Станковича на скамейке запасных, которого отстранили на месяц из-за оскорбления судьи. Пока он пропустил два матча из пяти.