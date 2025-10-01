«Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура Кубка России

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Победу в матче со счётом 3:0 одержала команда хозяев поля.
Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Чинонсо Оффор на 33-й минуте. Защитник калининградцев Натан Гассама увеличил преимущество своей команды на 54-й минуте. Защитник тольяттинцев Денис Попенков был удалён с поля на 69-й минуте, получив вторую желтую карточку. Форвард «Балтики» Тентон Йенне довёл счёт до разгромного голом на 90+4-й минуте.
«Балтика» занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Акрон» располагается на четвёртой строчке, заработав пять очков. На первом месте находится «Локомотив» (9).
Андрей Талалаев
Заур Тедеев
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
