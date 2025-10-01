Ричмонд
«Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура Кубка России

Завершился матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон».

Источник: ФК "Балтика"

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Победу в матче со счётом 3:0 одержала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Чинонсо Оффор на 33-й минуте. Защитник калининградцев Натан Гассама увеличил преимущество своей команды на 54-й минуте. Защитник тольяттинцев Денис Попенков был удалён с поля на 69-й минуте, получив вторую желтую карточку. Форвард «Балтики» Тентон Йенне довёл счёт до разгромного голом на 90+4-й минуте.

«Балтика» занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала пять очков за четыре матча. «Акрон» располагается на четвёртой строчке, заработав пять очков. На первом месте находится «Локомотив» (9).

Балтика
3:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Группа D
1.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Заур Тедеев
Голы
Балтика
Чиносо Оффор
33′
Натан Гассама
54′
Тентон Йенне
90+4′
Составы команд
Балтика
44
Егор Любаков
16
Кевин Андраде
11
Юрий Ковалев
89′
90
Чиносо Оффор
69
Ираклий Манелов
14
Стефан Ковач
4
Натан Гассама
23′
67′
19
Сергей Пряхин
25
Александр Филин
78′
46
Кирилл Обонин
77
Эльдар Чивич
67′
96
Амир Мохаммад
15
Тентон Йенне
67′
91
Брайан Александр Хиль
5
Айман Мурид
81′
73
Максим Петров
Акрон
32
Игнат Тереховский
77
Константин Савичев
89
Денис Попенков
58′
69′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
2
Йомар Роча
26
Родриго Эшковал
35
Ифет Джаковац
46′
86
Илья Агапов
56′
15
Стефан Лончар
65′
6
Максим Кузьмин
80
Хетаг Хосонов
46′
8
Константин Марадишвили
71′
17
Солтмурад Бакаев
65′
91
Максим Болдырев
19
Марат Бокоев
46′
81
Никита Базилевский
Статистика
Балтика
Акрон
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти