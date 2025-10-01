«Балтика» разгромила «Акрон» в матче 5-го тура Кубка России

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Чинонсо Оффор на 33-й минуте. Защитник калининградцев Натан Гассама увеличил преимущество своей команды на 54-й минуте. Защитник тольяттинцев Денис Попенков был удалён с поля на 69-й минуте, получив вторую желтую карточку. Форвард «Балтики» Тентон Йенне довёл счёт до разгромного голом на 90+4-й минуте.