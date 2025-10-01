Как же бездарно «Локо» провёл серию пенальти с ЦСКА! Промахнулся даже Батраков

Зато в серии пенальти без них обойтись уже было нельзя. Воробьёв, Обляков, Алеррандро, Круговой, Ньямси и Кармо всё исполнили чётко. А вот Батраков и Тимофеев по воротам не попали, что привело к поражению «Локомотива»! Армейцы сравнялись по очкам, но теперь выше за счёт личных встреч.