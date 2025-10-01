Ричмонд
Как же бездарно «Локо» провёл серию пенальти с ЦСКА! Промахнулся даже Батраков

Армейцы сравнялись с соперником по очкам, но теперь выше за счёт личных встреч.

Источник: Чемпионат.com

Лидеры группы D FONBET Кубка России «Локомотив» и ЦСКА выясняли, для кого из них 6-й тур станет формальностью. Ответ — и для тех, и для других. Но армейцы поднялись на вершину.

Лантратов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Ненахов, Тимофеев, Мялковский, Сарвели, Комличенко — Михаил Галактионов явно уважает кубковую ротацию и выпустил многих, кому недостаёт игрового времени в МИР РПЛ. Плюс Бакаева, который пропускал последний матч из-за дисквалификации, и незаменимого Баринова. Фабио Челестини оставил на лавке Виктора, Кругового, Облякова и Глебова. Тем не менее Мойзес, Гаич, Алвес и Кисляк в старт попали. Вместе с Торопом, Лукиным, Абдулкадыровым, Бандикяном, Руисом, Пополитовым и Алеррандро.

Соперники сразу же показали, почему стоит следить за групповым этапом Кубка, даже если у команд нет явной турнирной мотивации. В обороне никто отсиживаться не стремился. За первые 20 минут у ЦСКА опасно били Пополитов и Алвес: первый — рядом с девяткой, второй — с ближней штангой.

18-летний экс-полузащитник «Чайки» ещё и в дриблинг отменно шёл, ямалеподобно за раз обыгрывая и Тимофеева, и Мялковского, и Рамиреса. Бакаев — тоже: накрутил Мойзеса и выкатил на Ненахова, который промазал из выгодного положения. Также Комличенко проверил реакцию Торопа — та оказалась на уровне.

Голов в первом тайме всё же не случилось. ЦСКА постепенно забрал мяч и довёл владение до 65%, но пользу из преимущества не извлёк. Хотя Алеррандро красиво палил с лёта, Гаич поймал отскок и бил над перекладиной, а Алвес обыгрывал Тимофеева и проверял Лантратова на ближнем углу.

С другой стороны, повезло хотя бы не пропустить, ведь неточный пас Бандикяна в конце первого тайма привёл к перехвату и выходу Сарвели (кстати, именинника) на ворота — армейцев спас подкат Гаича. 0:0 к перерыву — удивительно по такому открытому матчу. Из грустного — травма Рамиреса: его на 34-й минуты сменил Сильянов.

В начале второй половины Алвес технично перекинул Ньямси и выводил на ударную позицию Пополитова — Лантратов справился. Как и с обводящим ударом Алеррандро, пусть там и был офсайд.

Галактионов выпустил Руденко, Пруцева, Батракова и Воробьёва, Челестини — Облякова, Глебова, Кругового, Мусаева и Кармо. Первый выскакивал один на один с Торопом и оказался сбит им. Пенальти? Нет, небольшой офсайд. 15:12 по ударам (2:4 — в створ) в пользу «Локо» — загадка, почему такая обоюдная активность не привела к голам в основное время.

Зато в серии пенальти без них обойтись уже было нельзя. Воробьёв, Обляков, Алеррандро, Круговой, Ньямси и Кармо всё исполнили чётко. А вот Батраков и Тимофеев по воротам не попали, что привело к поражению «Локомотива»! Армейцы сравнялись по очкам, но теперь выше за счёт личных встреч.

Одновременно с этим «Балтика» с последнего места разгромила «Акрон» (3:0). Благодаря осечке тольяттинцев ЦСКА и «Локомотив» гарантированно зайдут в плей-офф по Пути РПЛ. Вопрос, кто с какой строчки.

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Группа D
1.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
87′
8
Владислав Сарвели
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
94
Артем Тимофеев
2
Кристиан Рамирес
33′
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
62′
25
Данил Пруцев
99
Руслан Мялковский
66′
83
Алексей Батраков
27
Николай Комличенко
66′
10
Дмитрий Воробьев
6
Дмитрий Баринов
62′
19
Александр Руденко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
9
Алеррандро
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
52
Артем Бандикян
27
Роберту Барбоза Мойзес
61′
3
Данил Круговой
30
Глеб Пополитов
77′
37
Энрике Кармо
19
Даниэль Руис
65′
11
Тамерлан Мусаев
7
Матеус Алвес
61′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
61′
17
Кирилл Глебов
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти