«Торпедо» одержало победу в первом матче после возвращения Кононова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Московское «Торпедо» на своем поле разгромило столичный «Велес» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась со счетом 3:0 в пользу «Торпедо», в составе которого голы забили Артур Галоян (7-я минута, с пенальти), Душан Бакич (45+2) и Александр Юшин (67).

«Торпедо» выиграло первый матч после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера клуба. Московская команда объявила о назначении специалиста в среду.

В следующем раунде «Торпедо» сыграет против победителя встречи между новороссийским «Черноморцем» и клубом «Кубань Холдинг» из станицы Павловской (Краснодарский край).

В другом матче пятого круга воронежский «Факел» на своем поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» — 1:0. Голом отметился Нури Абдоков (51). В шестом круге клуб из Воронежа сыграет против тульского «Арсенала».