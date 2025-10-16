«Торпедо» одержало победу в первом матче после возвращения Кононова

Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась со счетом 3:0 в пользу «Торпедо», в составе которого голы забили Артур Галоян (7-я минута, с пенальти), Душан Бакич (45+2) и Александр Юшин (67).
«Торпедо» выиграло первый матч после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера клуба. Московская команда объявила о назначении специалиста в среду.
В следующем раунде «Торпедо» сыграет против победителя встречи между новороссийским «Черноморцем» и клубом «Кубань Холдинг» из станицы Павловской (Краснодарский край).
В другом матче пятого круга воронежский «Факел» на своем поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» — 1:0. Голом отметился Нури Абдоков (51). В шестом круге клуб из Воронежа сыграет против тульского «Арсенала».