ЦСКА и «Спартак» проведут свои матчи в последнем туре «пути РПЛ» Кубка России

В группе С сыграют махачкалинское «Динамо» и «Спартак», встреча начнется в 18:00 мск. «Динамо» из Махачкалы лидирует в таблице квартета с 13 очками в 5 матчах, красно-белые с 10 очками располагаются на второй позиции. Обе команды гарантировали участие в плей-офф «пути РПЛ». Матч их соперников пройдет 22 октября, «Ростов» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Пока ростовчане идут третьими с 4 очками, нижегородцы замыкают таблице с 3 очками. В ¼ финала «пути РПЛ» победитель группы D, которым сейчас является ЦСКА, встретится со второй командой из квартета С, которой сейчас является «Спартак». Победитель группы С (на данный момент лидирует махачкалинское «Динамо») сыграет со второй командой квартета D («Локомотив»).