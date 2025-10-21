Ричмонд
ЦСКА и «Спартак» проведут свои матчи в последнем туре «пути РПЛ» Кубка России

Красно-белые сыграют с «Динамо» (Махачкала), красно-синие — с «Акроном».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Программа заключительного, шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу стартует во вторник двумя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Махачкала) — «Спартак» и ЦСКА — «Акрон».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа D, 21.10.2025, 20:30
ЦСКА
3
Акрон
2

На «ВЭБ-Арене» в Москве ЦСКА примет тольяттинский «Акрон» в матче группы D, игра начнется в 20:30 мск. В прошлом туре армейцы гарантировали себе выход в плей-офф «пути РПЛ», команда с 10 очками располагается на первой строчке в таблице квартета. «Акрон» с 5 очками идет четвертым. 23 октября сыграют их соперники по группе — калининградская «Балтика» примет столичный «Локомотив». Железнодорожники с 10 очками идут вторыми, балтийцы — третьими (5). В случае победы ЦСКА займет первое место в группе.

В этом матче за армейцев может сыграть вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев. Он получил травму голеностопа в матче с московским «Спартаком» (3:2) 5 октября. Вместо него ворота в игре РПЛ со столичным «Локомотивом» (0:3) 18 октября защищал 21-летний Владислав Тороп. «Игорь Акинфеев, к счастью, закончил лечение и после игры с “Локомотивом” уже приступит к тренировкам в общей группе», — сказал врач ЦСКА Эдуард Безуглов. В первом круге группового этапа Кубка России ЦСКА в гостях обыграл «Акрон» (1:1, 5:4 — по пенальти).

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа C, 21.10.2025, 18:00
Динамо Мх
1
Спартак
3

В группе С сыграют махачкалинское «Динамо» и «Спартак», встреча начнется в 18:00 мск. «Динамо» из Махачкалы лидирует в таблице квартета с 13 очками в 5 матчах, красно-белые с 10 очками располагаются на второй позиции. Обе команды гарантировали участие в плей-офф «пути РПЛ». Матч их соперников пройдет 22 октября, «Ростов» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Пока ростовчане идут третьими с 4 очками, нижегородцы замыкают таблице с 3 очками. В ¼ финала «пути РПЛ» победитель группы D, которым сейчас является ЦСКА, встретится со второй командой из квартета С, которой сейчас является «Спартак». Победитель группы С (на данный момент лидирует махачкалинское «Динамо») сыграет со второй командой квартета D («Локомотив»).

«Спартак» впервые за месяц и спустя пять матчей во всех турнирах проведет игру с главным тренером Деяном Станковичем на скамейке запасных. Ранее серба дисквалифицировали за оскорбления судей. За время его отсутствия «Спартак» во всех турнирах одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа A, 22.10.2025, 20:30
Зенит
6
Оренбург
0

О других матчах тура

22 октября пройдут матчи «Рубин» — «Ахмат», «Зенит» — «Оренбург». 23 октября состотся игра «Краснодар» — «Сочи». Ранее места в плей-офф «пути РПЛ» также досрочно гарантировали петербургский «Зенит», «Оренбург» и «Краснодар».

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).