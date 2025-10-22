Матчи с участием «Зенита» и «Динамо» продолжат тур «пути РПЛ» Кубка России

Московское «Динамо» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 18:00 мск. Эта игра станет определяющей в квартете B в борьбе за вторую путевку в плей-офф «пути РПЛ». Ранее «Краснодар» с 11 очками в 5 матчах гарантировал выход в следующую стадию. «Крылья Советов» и «Динамо» с 8 очками идут вторыми и третьими соответственно, бело-голубые уступают за счет результата личной встречи. Ранее «Динамо» в гостях уступило «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 — по пенальти). «Динамо» для выхода в плей-офф устраивает только победа. Матч соперников по группе состоится 23 октября, «Краснодар» в этот день встретится с «Сочи».