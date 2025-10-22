«Ахмат» под руководством Черчесова завершил участие в Кубке России

С 6 очками «Рубин» занял третье место в турнирной таблице группы A и продолжит борьбу за Кубок России в «пути регионов». Его соперник определится позднее. «Ахмат» набрал 4 очка и замкнул квартет, завершив участие в турнире. В прошлом сезоне грозненский клуб стал вторым на групповом этапе и проиграл в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ» петербургскому «Зениту» (0:3, 1:2). В «пути регионов» «Ахмат» сначала обыграл «Краснодар» (2:1), а затем проиграл московскому «Локомотиву» (1:2).