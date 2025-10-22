«Ахмат» под руководством Черчесова завершил участие в Кубке России

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» в серии пенальти в заключительном, шестом туре группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани.
Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее были казанцы — 4:3. В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Егор Тесленко (41-я минута), Руслан Безруков (50) и Дардан Шабанхаджай (63). У проигравших отличились Рифат Жемалетдинов (22), Георгий Мелкадзе (36) и Усман Ндонг (67).
«Ахмат» одержал одну победу в пяти матчах Кубка России под руководством Станислава Черчесова, переиграв «Рубин» в первом круге на своем поле со счетом 2:0. Тренер возглавил грозненский клуб в августе.
С 6 очками «Рубин» занял третье место в турнирной таблице группы A и продолжит борьбу за Кубок России в «пути регионов». Его соперник определится позднее. «Ахмат» набрал 4 очка и замкнул квартет, завершив участие в турнире. В прошлом сезоне грозненский клуб стал вторым на групповом этапе и проиграл в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ» петербургскому «Зениту» (0:3, 1:2). В «пути регионов» «Ахмат» сначала обыграл «Краснодар» (2:1), а затем проиграл московскому «Локомотиву» (1:2).
«Зенит» и «Оренбург», ранее гарантировавшие себе участие в плей-офф «пути РПЛ», позднее в среду проведут заключительный матч в этой группе. Команды по итогам пяти туров набрали 15 и 8 очков соответственно, поэтому предстоящая очная встреча не повлияет на итоговое расположение команд в таблице. Соперником «Зенита» в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ» станет московское «Динамо», «Оренбург» встретится с «Краснодаром».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Рашид Рахимов
Станислав Черчесов
Егор Тесленко
41′
Руслан Безруков
(Андерсон Арройо)
51′
Дардан Шабанхаджай
63′
Рифат Жемалетдинов
(Усман Ндонг)
22′
Георгий Мелкадзе
36′
Усман Ндонг
67′
25
Артур Нигматуллин
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
12
Андерсон Арройо
8
Богдан Йочич
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
98
Никита Лобов
51
Илья Рожков
45′
46′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
61′
19
Олег Иванов
66′
14
Далер Кузяев
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
15′
77′
43
Жак-Жюльен Сиве
1
Вадим Ульянов
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
90
Усман Ндонг
10
Рифат Жемалетдинов
77
Георгий Мелкадзе
40
Ризван Уциев
80′
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
56′
65′
17
Эгаш Касинтура
11
Силва Лима Исмаэл
58′
4
Турпал-Али Ибишев
37
Папа Амади Гадио
58′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
65′
20
Максим Самородов
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти