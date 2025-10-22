«Ростов» последним из клубов РПЛ вышел в «путь регионов» Кубка России

«Ростов» и «Пари НН» выступали в группе C вместе с московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Ростов» занял третье место, набрав семь очков в шести матчах. Команда стала последней из клубов РПЛ, вышедшей в плей-офф «пути регионов». У «Пари НН» три очка, команда заняла четвертое место и вылетела из Кубка России. «Пари НН» в третий раз подряд занял последнее место на групповом этапе кубка, команда смогла его преодолеть лишь в первом розыгрыше турнира в новом формате — в сезоне-2022/23.