«Ростов» последним из клубов РПЛ вышел в «путь регионов» Кубка России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» со счетом 4:1 обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Голы в составе победителей забили Герман Игнатов (21-я минута), Даниил Шанталий (44), Хорен Байрамян (48) и Егор Голенков (90+4). У гостей отличился Хуан Боселли (45+5, с пенальти).
«Ростов» и «Пари НН» выступали в группе C вместе с московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Ростов» занял третье место, набрав семь очков в шести матчах. Команда стала последней из клубов РПЛ, вышедшей в плей-офф «пути регионов». У «Пари НН» три очка, команда заняла четвертое место и вылетела из Кубка России. «Пари НН» в третий раз подряд занял последнее место на групповом этапе кубка, команда смогла его преодолеть лишь в первом розыгрыше турнира в новом формате — в сезоне-2022/23.
Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Ростов» 25 октября примет махачкалинское «Динамо», «Пари НН» на следующий день дома сыграет с калининградской «Балтикой».
Джонатан Альба
Алексей Шпилевский
Герман Игнатов
21′
Даниил Шанталий
44′
Хорен Байрамян
48′
Егор Голенков
90+3′
Хуан Мануэль Боселли
45+5′
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
67
Герман Игнатов
58
Даниил Шанталий
78
Дмитрий Чистяков
46′
4
Виктор Мелехин
19
Хорен Байрамян
84′
91
Антон Шамонин
62
Иван Комаров
20′
46′
10
Кирилл Щетинин
87
Андрей Лангович
46′
7
Роналдо
99
Тимур Сулейманов
63′
69
Егор Голенков
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
3
Юрий Коледин
90′
22
Никита Каккоев
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
32
Вадим Пигас
67′
24
Эдгардо Фаринья
8
Мамаду Майга
46′
27
Вячеслав Грулев
88
Даниил Лесовой
76′
21
Реналдо Сефас
17
Егор Смелов
46′
78
Николай Калинский
40
Олакунле Олусегун
46′
80
Валерий Царукян
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти