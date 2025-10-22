Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.10
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
5
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
3
Все коэффициенты
П1
76.00
X
25.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.70
П2
2.81
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.40
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.15
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Ростов» последним из клубов РПЛ вышел в «путь регионов» Кубка России

Ростовчане обыграли «Пари НН» и стали третьими в группе.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» со счетом 4:1 обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Голы в составе победителей забили Герман Игнатов (21-я минута), Даниил Шанталий (44), Хорен Байрамян (48) и Егор Голенков (90+4). У гостей отличился Хуан Боселли (45+5, с пенальти).

«Ростов» и «Пари НН» выступали в группе C вместе с московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Ростов» занял третье место, набрав семь очков в шести матчах. Команда стала последней из клубов РПЛ, вышедшей в плей-офф «пути регионов». У «Пари НН» три очка, команда заняла четвертое место и вылетела из Кубка России. «Пари НН» в третий раз подряд занял последнее место на групповом этапе кубка, команда смогла его преодолеть лишь в первом розыгрыше турнира в новом формате — в сезоне-2022/23.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Ростов» 25 октября примет махачкалинское «Динамо», «Пари НН» на следующий день дома сыграет с калининградской «Балтикой».

Ростов
4:1
Первый тайм: 2:1
Пари Нижний Новгород
Футбол, Кубок России, Группа C
22.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Алексей Шпилевский
Голы
Ростов
Герман Игнатов
21′
Даниил Шанталий
44′
Хорен Байрамян
48′
Егор Голенков
90+3′
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
45+5′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
67
Герман Игнатов
58
Даниил Шанталий
78
Дмитрий Чистяков
46′
4
Виктор Мелехин
19
Хорен Байрамян
84′
91
Антон Шамонин
62
Иван Комаров
20′
46′
10
Кирилл Щетинин
87
Андрей Лангович
46′
7
Роналдо
99
Тимур Сулейманов
63′
69
Егор Голенков
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
3
Юрий Коледин
90′
22
Никита Каккоев
19
Никита Ермаков
20
Хуан Мануэль Боселли
32
Вадим Пигас
67′
24
Эдгардо Фаринья
8
Мамаду Майга
46′
27
Вячеслав Грулев
88
Даниил Лесовой
76′
21
Реналдо Сефас
17
Егор Смелов
46′
78
Николай Калинский
40
Олакунле Олусегун
46′
80
Валерий Царукян
Статистика
Ростов
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти