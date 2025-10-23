Кондаков: «Зенит» в любом случае выиграл бы у «Оренбурга», но удаление помогло

Хотя «Оренбург» в меньшинстве хорошо оборонялся, нам не всегда было просто. Была договорённость, что с каждым голом нужно пытаться забить ещё. Семак после матча похвалил и сказал, что я хорошо сыграл", — сказал Кондаков Metaratings.ru.