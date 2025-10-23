Кондаков: «Зенит» в любом случае выиграл бы у «Оренбурга», но удаление помогло

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Встреча между командами прошла 22 октября на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
17-летний Кондаков вышел в стартовом составе петербургской команды и сделал результативную передачу.
На седьмой минуте за фол на вингере Андрее Мостовом с поля был удалён форвард гостей Ацамаз Ревазов.
"Приятно было выйти на поле при таком количестве болельщиков. Чувствовал гордость и радость. Для меня это был матч, в котором нужно показать себя. Думаю, мы в любом случае выиграли бы, но удаление в начале игры помогло.
Хотя «Оренбург» в меньшинстве хорошо оборонялся, нам не всегда было просто. Была договорённость, что с каждым голом нужно пытаться забить ещё. Семак после матча похвалил и сказал, что я хорошо сыграл", — сказал Кондаков Metaratings.ru.
«Зенит» финишировал на первом месте в группе А с 18 очками. «Оренбург» занял вторую строчку с восемью баллами.