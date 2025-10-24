Ричмонд
«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России

«Краснодар» одержал разгромную победу над «Сочи» в заключительном туре группового этапа «Фонбет» — Кубка России.

Матч в Краснодаре завершился со счетом 3:0. Мячи забили Данила Козлов (21-я минута), Джон Кордоба (86) и Батчи (90+4).

«Краснодар» выиграл пятый матч Кубка подряд и занял первое место в группе B. Действующий чемпион РПЛ продолжит выступление в четвертьфинале верхней сетки плей-офф.

«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд и ранее уже потерял шансы выйти в плей-офф.

В РПЛ сочинская команда идет на последнем месте, а «Краснодар» уступает лидирующему «Локомотиву» только по дополнительным показателям.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Кубок России, Группа B
23.10.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Игорь Осинькин
Голы
Краснодар
Данила Козлов
21′
Джон Кордоба
86′
Жоау Батчи
90′
Составы команд
Краснодар
16
Александр Корякин
20
Джованни Гонсалес
59
Артем Хмарин
8
Данила Козлов
17
Валентин Пальцев
23
Гаэтан Перрен
3
Тормена
46′
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
46′
11
Жоау Батчи
53
Александр Черников
46′
66
Дуглас Аугусту
88
Никита Кривцов
60′
10
Эдуард Сперцян
14
Густаво Фуртадо Сантос
46′
9
Джон Кордоба
Сочи
88
Иван Ломаев
4
Вячеслав Литвинов
5
Набиль Абердин
27
Кирилл Заика
28
Руслан Магаль
19
Александр Коваленко
8
Михаил Игнатов
46′
6
Игнасио Сааведра
17
Артем Макарчук
12′
15
Соломон Агбалака
20
Дмитрий Васильев
46′
9
Захар Федоров
18
Артем Корнеев
70′
7
Антон Зиньковский
45
Франсуа Камано
46′
59
Руслан Барт
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти