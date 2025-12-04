КДК оштрафовал футболиста Баринова за оскорбительное поведение

«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Баринов, — сказал Григорьянц. — Он принял участие в заседании, также был юрист клуба. Баринов признал, что не сдержался, в его речи были оскорбление и нецензурная лексика. Здесь есть отягчающие обстоятельства, рядом были женщины и дети, которые просили автограф и, вероятно, слышали его речь. За оскорбление иных лиц, не повлекшее прямое удаление, КДК оштрафовал Баринова на 100 тыс. рублей».