Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.36
П2
7.33
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

КДК оштрафовал футболиста Баринова за оскорбительное поведение

Полузащитник «Локомотива» заплатит 100 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении болельщиков. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Локомотив» 26 ноября дома уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче ¼ финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Баринов сообщил «Спорт-Экспрессу», что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.

«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Баринов, — сказал Григорьянц. — Он принял участие в заседании, также был юрист клуба. Баринов признал, что не сдержался, в его речи были оскорбление и нецензурная лексика. Здесь есть отягчающие обстоятельства, рядом были женщины и дети, которые просили автограф и, вероятно, слышали его речь. За оскорбление иных лиц, не повлекшее прямое удаление, КДК оштрафовал Баринова на 100 тыс. рублей».

Локомотив
2:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
26.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Романов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
24′
Николай Комличенко
90+7′
Спартак
Манфред Угальде
41′
Маркиньос
53′
Пабло Солари
57′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
63′
23
Сесар Монтес
90+9′
6
Дмитрий Баринов
90+6′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
62′
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
40′
46′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
62′
25
Данил Пруцев
84′
10
Дмитрий Воробьев
46′
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
79′
14
Никита Салтыков
Спартак
1
Илья Помазун
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
3
Кристофер Ву
71′
4
Александр Джику
35
Кристофер Мартинс
46′
83
Жедсон Фернандеш
82
Даниил Хлусевич
46′
10
Маркиньос
7
Пабло Солари
30′
65′
91
Антон Заболотный
Статистика
Локомотив
Спартак
Желтые карточки
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти