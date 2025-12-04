КДК оштрафовал футболиста Баринова за оскорбительное поведение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова на 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении болельщиков. Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
«Локомотив» 26 ноября дома уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче ¼ финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Баринов сообщил «Спорт-Экспрессу», что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.
«Из открытых источников мы рассмотрели дисциплинарное нарушение, которое совершил после матча Баринов, — сказал Григорьянц. — Он принял участие в заседании, также был юрист клуба. Баринов признал, что не сдержался, в его речи были оскорбление и нецензурная лексика. Здесь есть отягчающие обстоятельства, рядом были женщины и дети, которые просили автограф и, вероятно, слышали его речь. За оскорбление иных лиц, не повлекшее прямое удаление, КДК оштрафовал Баринова на 100 тыс. рублей».
Михаил Галактионов
Вадим Романов
Алексей Батраков
24′
Николай Комличенко
90+7′
Манфред Угальде
41′
Маркиньос
53′
Пабло Солари
57′
22
Илья Лантратов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
63′
23
Сесар Монтес
90+9′
6
Дмитрий Баринов
90+6′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
62′
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
40′
46′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
62′
25
Данил Пруцев
84′
10
Дмитрий Воробьев
46′
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
79′
14
Никита Салтыков
1
Илья Помазун
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
3
Кристофер Ву
71′
4
Александр Джику
35
Кристофер Мартинс
46′
83
Жедсон Фернандеш
82
Даниил Хлусевич
46′
10
Маркиньос
7
Пабло Солари
30′
65′
91
Антон Заболотный
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти