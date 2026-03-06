Глушаков жестко высказался о «Спартаке» после поражения от «Динамо»

Встреча прошла в четверг на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. «Красно-белые» провели второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил клуб 5 января. В первом они обыграли «Сочи» (3:2) в рамках 19-го тура чемпионата России.
«Пока будет б…… (распущенность — ред.) в клубе, “Спартак” так и будет занимать 5−6-е места! Жаль болельщиков», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.
Ответная встреча полуфинала пройдет в Москве на стадионе «Спартака» 18 марта.
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Спартак
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти