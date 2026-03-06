Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
67.00
X
21.00
П2
1.03
Футбол. Германия
22:30
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.22
П2
7.70
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Радимов о Карседо в «Спартаке»: «Закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о новом главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо, под руководством которого красно-белые сегодня проиграли со счетом 2:5 «Динамо» в гостях в первом матче ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

«Мой прогноз, что он закончит раньше, чем Станкович. Не доработает он до следующей зимы. Подумаешь, семь голов за два матча пропустили (улыбается)», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что в дебютном матче при Карседо «Спартак» выиграл в РПЛ в гостях со счетом 3:2 у занимающего последнее место «Сочи».

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил команду летом 2024 года, а в ноябре 2025 года красно-белыми было объявлено о прекращении сотрудничества.

Динамо
5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Спартак
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти