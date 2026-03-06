«Не ищем оправданий, но верим, что пройдем “Динамо”. Карседо и Гусев — после разгрома “Спартака”

— Я знаю его качества и характер. Этот человек требует к себе определенного внимания. Через разговоры надо его мотивировать. Есть игроки, к которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, потому что они закрываются и их потом тяжело достать. Муми как раз из таких. Он хороший и сильный футболист.