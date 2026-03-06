«Не ищем оправданий, но верим, что пройдем “Динамо”. Карседо и Гусев — после разгрома “Спартака”

«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2). После финального свистка главные тренеры команд ответили на вопросы журналистов.
Мы много пропускаем — должны играть на ноль
— Это не тот результат, на который мы рассчитывали, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо. — Считаю, что мы плохо начали игру, но потом ее удалось выровнять. Где-то мы даже превосходили «Динамо». Второй гол стал ключевым в матче.
— Что сегодня не получилось?
— Мы понимали, какой соперник перед нами. Это очень хорошая и качественная команда. Мы ориентировались на нашу игру и продолжим это делать, чтобы улучшить ситуацию.
— Какие выводы вы уже сделали из этого поражения?
— Нам надо проанализировать игру. Мы понимали, что соперник сильный. С уважением относимся к «Динамо», которое играет в атакующий футбол. Но мы допустили ошибки. И я первый, кто за это ответствен.
После матча с «Сочи» у нас было на один день меньше [для восстановления], но мы не будем искать оправданий. Сейчас надо восстановиться и подготовиться к предстоящим играм. Мы верим, что сможем пройти «Динамо».
— В двух матчах «Спартак» пропустил семь мячей…
— Я согласен, что мы много пропускаем. Должны играть на ноль. У нас есть качества, чтобы забивать, но, если столько пропускаешь, победить сложно. Нам также необходимо поработать над стандартами.
— Почему заменили Сауся?
— Было несколько причин. Мы не хотели рисковать, так как у него была желтая карточка. Плюс хотели добавить свежести.
Сказал игрокам, что еще ничего не решено!
— После такой игры вам еще не предложили продлить контракт? — первый вопрос Ролану Гусеву.
— Не думаю об этом. Я думаю о футболистах и о команде. Мне не до контрактов сейчас. Конечно, было бы хорошо каждую игру столько забивать. Но матч на матч не приходится. Сегодня получилось так.
— Почему в Кубке тоже вышел Лунев?
— Это наш выбор с тренером вратарей. Пока я не вижу смысла трогать Андрея. У нас три равноценных вратаря, но на текущий момент эту позицию занимает Лунев.
— Что вы сказали команде в перерыве?
— Перед матчем говорил, что, когда играешь в таком дерби, тяжело продумать сценарий. Эти игры выходят за рамки тактики, здесь эмоции зашкаливают. Всегда получаются волнообразные матчи. Потому что все хотят победить. Мы чуть неправильно начали действовать после пропущенного гола. Однако в перерыве подкорректировали этот момент.
— Что вас сегодня больше всего порадовало? И чем недовольны?
— Не порадовал пропущенный в концовке мяч. Концентрации не хватило. А порадовало то, что мы смогли переломить игру в определенный момент. Порадовали замены, которые тоже сделали свое дело.
— Как вы смогли так здорово преобразить Нгамале?
— Я знаю его качества и характер. Этот человек требует к себе определенного внимания. Через разговоры надо его мотивировать. Есть игроки, к которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, потому что они закрываются и их потом тяжело достать. Муми как раз из таких. Он хороший и сильный футболист.
— Вашим стилем все восхищены! Вы сами подбираете одежду на матчи?
— Дизайнера нет. Супруга старается. Михаил Эрнестович [Куснирович] с Bosco тоже стараются, чтобы я соответствовал «Динамо». Но это все предрассудки. Я на этом не акцентирую внимания.
— Чтобы пройти дальше, в ответном матче «Спартаку» нужно отыграть три мяча. Как настроить команду, чтобы сыграть не на удержание счета?
— Я сказал ребятам, что мы сделали [первый] шаг. Но Кубок состоит из двух матчей. Ничего еще не решено.
Дмитрий Барулев