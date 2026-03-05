Капитан «Спартака» Зобнин извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин извинился перед болельщиками команды за поражение в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу от столичного «Динамо». Комментарий Зобнина приводит пресс-служба «Спартака».
Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 5:2. Ранее ТАСС сообщал, что матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в РПЛ был перенесен с 1 на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.
«Лишний день в Сочи — это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так».
Капитан «Спартака» считает, что команде по силам отыграть разницу в три мяча в ответном матче. «Это надо сделать», — отметил он.
Ответная встреча полуфинала «пути РПЛ» Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене».
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти