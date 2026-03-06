Джигурда готов бесплатно стать психологом «Спартака»: «Карседо научу “Вертикали русского мата!”

— Позовите меня перед следующим матчем, сделаю психологическую накачку: вы офигительные, главное поверьте в свою офигительность! Вперед, орлы! Готов стать психологом «Спартака». Тем более они давно не становились чемпионами! Можно проверить на паре матчей. Но, наверное, могут испугаться. И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата!» Сначала готов бесплатно — в память о народном артисте СССР Евгении Симонове, который был фанатом «Спартака». «Спартак» — это круто! — сказал Джигурда «СЭ».
Ранее «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» (2:5) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти