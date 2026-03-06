Ричмонд
«Спартак» полностью провалился. В какой-то момент перестал играть". Колосков о разгромном поражении красно-белых

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил о неготовности «Спартака» к матчу FONBET Кубка России против «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

В четверг бело-голубые разгромили красно-белых в первом матче ½ финала Пути РПЛ со счетом 5:2. Команда Ролана Гусева во втором тайме забила четыре гола в течение 16 минут.

«Такая результативная игра не может не понравиться. Почему-то слишком много сумбура было. Мне хочется получить от игры эстетику, но у команд было много суеты. Не всегда вовремя они видят дальнейшее развитие атаки. Но это не умаляет игру “Динамо”, которое смяло “Спартак”.

Бело-голубые хорошо подготовились и физически, и тактически. У них пропала робость, они прессинговали. «Спартак» полностью провалился и не был готов к матчу. Не знаю, почему в какой-то момент «Спартак» перестал играть. Игроки хорошие, все остались с прошлого года, но почему-то они оказались не готовы", — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Ответная игра пройдет 18 марта на «Лукойл Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени.

Динамо
5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Спартак
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти