«Спартак» полностью провалился. В какой-то момент перестал играть". Колосков о разгромном поражении красно-белых

В четверг бело-голубые разгромили красно-белых в первом матче ½ финала Пути РПЛ со счетом 5:2. Команда Ролана Гусева во втором тайме забила четыре гола в течение 16 минут.
«Такая результативная игра не может не понравиться. Почему-то слишком много сумбура было. Мне хочется получить от игры эстетику, но у команд было много суеты. Не всегда вовремя они видят дальнейшее развитие атаки. Но это не умаляет игру “Динамо”, которое смяло “Спартак”.
Бело-голубые хорошо подготовились и физически, и тактически. У них пропала робость, они прессинговали. «Спартак» полностью провалился и не был готов к матчу. Не знаю, почему в какой-то момент «Спартак» перестал играть. Игроки хорошие, все остались с прошлого года, но почему-то они оказались не готовы", — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.
Ответная игра пройдет 18 марта на «Лукойл Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени.
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти