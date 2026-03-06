Черданцев жестко раскритиковал «Спартак»: отметил проходной двор в обороне и равнодушие команды

Однако я бы обратил внимание на то, что в действиях команды есть какое‑то равнодушие. Раньше тоже были провальные матчи при предыдущих тренерах, но такого равнодушия не было: пропустили три — ладно, четыре — ладно, пять — ладно, подумаешь. Не увидел желания сопротивляться и биться до последнего, тем более в дерби, тем более в кубовом матче, где имеет значение разница мячей перед ответной встречей. Второй гол «Спартак» забил случайно. Это больше всего удивило, какие‑то потухшие глаза. Как Барко уходил, когда его заменили, вы его выражение лица видели? Но вполне возможно, как я уже сказал, это следствие ошибки в подготовительном периоде.