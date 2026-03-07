Ричмонд
Ловчев: «У “Спартака” бездарнейшая защита. Не один человек, тут нельзя кого‑то выделять — просто плохая оборона»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал красно-белых после поражения от московского «Динамо» в FONBET Кубке России.

Источник: Артур Лебедев/ТАСС

Команда Хуана Карлоса Карседо в первом матче ½ финала Пути РПЛ проиграла со счетом 2:5, пропустив во втором тайме четыре гола за 16 минут.

«У “Спартака” бездарнейшая защита на протяжении долгого времени. Защита — не один человек, тут нельзя кого‑то выделять. Там просто плохая оборона. Футболисты должны понимать, что от их игры есть большие ожидания», — сказал Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на канале «Матч Премьер».

Ответная игра «Спартак» — «Динамо» пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта и начнется в 20:45 по московскому времени.

Динамо
5:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Хуан Карлос Карседо
Голы
Динамо
Николя Муми Нгамале
6′
Николя Муми Нгамале
67′
Давид Рикардо
70′
Константин Тюкавин
73′
Максим Осипенко
83′
Спартак
Манфред Угальде
30′
Кристофер Мартинс
90+2′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
45′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
65′
60
Тимофей Маринкин
7
Дмитрий Скопинцев
18′
84′
56
Леон Зайдензаль
70
Константин Тюкавин
22′
74′
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
84′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
45+2′
65′
91
Ярослав Гладышев
Спартак
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
23′
10
Маркиньос
47
Роман Зобнин
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
75′
11
Ливай Гарсия
17
Владислав Саусь
47′
53′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Динамо
Спартак
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти