В ЦСКА отреагировали на решение КДК РФС по инциденту с Кордобой

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.12
Футбол. Премьер-лига
13:45
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.35
Футбол. Премьер-лига
16:00
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.38
П2
2.68
Футбол. Италия
17:00
Интер
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.57
П2
5.94
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.11
П2
3.07
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.80
П2
1.56
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.87
П2
5.93
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.65
П2
5.43
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.58
П2
7.00
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.96
П2
1.83
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.36
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.11
П2
8.00
Футбол. Премьер-лига
18:15
Ростов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.47
П2
2.44
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.75
П2
7.00
Футбол. Первая лига
18:30
Спартак Кс
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.31
П2
6.65
Футбол. Франция
19:00
Лорьян
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.01
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.81
П2
10.00
Футбол. Англия
20:30
Арсенал
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.75
П2
9.00
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.16
П2
3.96
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Овьедо
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.23
П2
2.55
Футбол. Франция
21:00
Анже
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.25
X
5.47
П2
5.86
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
4
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2

В ЦСКА отреагировали на решение КДК РФС по инциденту с Кордобой

В пятницу ЦСКА был оштрафован на 1 млн рублей за поведение болельщиков на матче Кубка России с «Краснодаром».

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА намерен завершить собственное расследование инцидента с колумбийским нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой в первом матче полуфинала пути «Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Ранее ТАСС сообщал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА на 1 млн рублей за поведение болельщиков.

«По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков — так называемое уханье. Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст. Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков “Краснодара”. Однако мы понимаем, что так называемое уханье давно интерпретируется как действие, направленное на унижение достоинства человека. Поэтому, как и заявлялось нами ранее, вместе с клубом болельщиков мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры», — говорится в сообщении.

После игры с ЦСКА футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили болельщиков армейского клуба в расизме по отношению к Кордобе.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше