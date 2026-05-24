Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

Эффект Барко
Спасти сезон. По ощущениям и предматчевым разговорам именно к этой фразе сводилась главная интрига воскресного финала. С одной стороны, логично, так как «Краснодар» перед финишным створом лишился чемпионского титула, а «Спартак» — хотя все складывалось в его пользу — остался без медалей. С другой — разве FONBET Кубок России не ценен сам по себе? Как совсем не формальная, а написанная золотыми буквами строка в истории. Тем более «быкам» второй по статусу национальный титул прежде не покорялся, и два проигранных финала — как рубцы на сердце. А у красно-белых трофейная комната не пополнялась четыре года. С тех пор как в тех же Лужниках была выиграна кубковая битва с «Динамо».
К воскресному противостоянию соперники подошли, по-разному закончив чемпионат. Команда Мурада Мусаева — пусть и не взяла золото — на победной волне, забив три мяча «Оренбургу». «Спартак» же во встрече с махачкалинском «Динамо» выдал, пожалуй, самую бледную игру под началом Хуана Карлоса Карседо. Невероятно беззубую для матча, где решается судьба медалей. Неужели красно-белые настолько зависимы от Барко, который выходил в старте в 29 предыдущих турах? При имеющемся подборе игроков это может показаться странным и даже нелогичным. Однако, судя по тому, как начался кубковый финал, «Спартак» с аргентинцем и без него — две разные команды. А за семь стартовых минут было создано больше, чем за полный матч в Каспийске.
Гол Солари и травма Джику
Будучи хозяином по всем параметрам — итогам жеребьевки, прописке и соотношению болельщиков на трибунах — москвичи могли забивать уже на 18-й секунде! Маркиньосу не хватило сантиметров, чтобы в районе площади ворот замкнуть фланговую передачу Жедсона Фернандеша. Затем португалец заработал угловой, розыгрыш которого завершился попыткой резким ударом поразить ближний угол в исполнении Барко. А чуть позже уже аргентинец простреливал в направлении оказавшегося на острие Зобнина. Но и «Краснодар», оставшись без дисквалифицированного Черникова, наиграл на полноценный голевой момент. Диагональ Батчи в районе дальней штанги нашла Кривцова, однако попытка с лета сбросить мяч в противоход Максименко не имела успеха.
«Спартак» в первом тайме был острее и настойчивее, но это совсем не напоминало апрельскую дуэль в Тушино, где команда Карседо переигрывала «быков», а те ускорились в концовке и вырвали победу. Сейчас до перерыва могли забивать и атаковавший из центра штрафной Дуглас Аугусто, и развернувший защитников на линии штрафной Батчи. В обоих случаях безупречно сыграл Максименко, а в интервале между этими эпизодами красно-белые все-таки открыли счет. Методично раскачивая оборону соперника справа, голевую атаку провели через противоположный край, откуда Барко отдал передачу к воротам, и Солари отправил мяч в сетку, на мгновение опередив Оласу. У «Спартака» получился бы идеальный первый тайм, если бы не травма Джику, которого поменял почти мгновенно осложнивший себе жизнь желтой карточкой Мартинс.
Краснодарский шедевр
Главный вопрос второго тайма заключался в том, насколько изменится «Краснодар», и каким окажется давление на спартаковскую оборону, куда из опорной зоны пришлось опускаться Литвинову. То есть одна потеря заставила Карседо вносить коррективы в две линии. А «быки», которые обошлись без замен, сумели переключить скорости и усилить давление. При этом «Спартак», имея реальные возможности увеличить преимущество, в начале второй половины показал нулевой КПД в завершающей стадии. Не лучшее решение при розыгрыше стандарта принял Угальде, Жедсон не сразу укротил мяч, имея возможность убежать к воротам, а Маркиньос с линии штрафной разве что размял Агкацева.
В больших матчах к своим возможностям нужно относиться бережнее, потому что такой соперник, как «Краснодар», обязательно накажет. Так и случилось по ходу ответной голевой атаки, когда черно-зеленые разыграли потрясающую комбинацию с серией передач в касание. Сперцян, Кордоба, снова Сперцян, Батчи — и завершение от Дугласа, которого не смог остановить отчаянный подкат Ву. «Спартак» же продолжал транжирить моменты, а Жедсон (после выхода Денисова он поднялся на позицию Солари) промахнулся как с линии штрафной, так и при попытке забить пяткой с передачи Мартинса.
Кубковое проклятие
Счет был равным как на табло, так и по количеству потерь. Мусаеву пришлось экстренно менять Дугласа, а по факту — выпускать Боселли в атакующую тройку вместо переместившегося в центр поля Кривцова. Но главное — за четверть часа до окончания основного времени на скамейку отправился Кордоба. Можно лишь предположить, что, судя по спокойной реакции колумбийца, причины его раннего ухода с поля тоже оказались медицинскими. Таким образом, концовка стала временем возможностей для героев второго плана.
Кобнан Дэвид в итоге прилично напряг спартаковскую оборону, но не забил. А Ливай Гарсия, упустив отличный момент, создал еще более крутую возможность для Маркиньоса. Только реализация никогда не была сильной стороной бразильца. Так что уложиться в 90 минут не получилось, а на серию пенальти — как и ранее против «Зенита» — Карседо выпустил Помазуна. В Санкт-Петербурге Илья взял два удара с точки. В Лужниках он открыл серию, сделал практически невозможное — остановив Сперцяна. Однако кипер вышел с линии до удара, и повторную попытку краснодарский капитан не упустил.
Главная драма была написана, когда очередь дошла до Боселли. Форвард, чей упущенный момент в игре с «Динамо» стоил «быкам» золота, допустил еще одну судьбоносную осечку. Помазун перевел мяч в штангу, а потом взял удар Ленини. Ставка Карседо, который выиграл трофей спустя пять неполных месяцев работы в Москве, сработала. Краснодарское кубковое проклятие действует, а столица в воскресенье — красно-белая! Этот успех — заявка вернуться по-настоящему уже в новом сезоне.
Автор: Андрей Кузичев
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
