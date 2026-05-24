РФС изготовит для «Спартака» новый кубок: Солари сломал трофей во время празднования

«Есть предложение вручить “Спартаку” метлу с веником, чтобы подмести. Кроме шуток, “Спартак” получает Кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает.



Мы выпустили книгу “Энциклопедия Кубка России по футболу”, начиная со времен СССР. И там целая глава на несколько страниц про разбитый кубок. Разные команды его уже роняли, особенно грешил этим “Локомотив”.



Мне кажется, это часть вайба Кубка. Хорошо, что никто не пострадал, потому что трофей весит больше 16 кг. Если бы упал по голове, могла быть травма. Слава богу, этого не случилось. Остальное — мелочи. Сроки изготовления нового кубка? Это не быстро, месяц. “Спартак” заслуженный кубок получит, но через какое-то время», — подчеркнул Терешин.