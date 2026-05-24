РФС изготовит для «Спартака» новый кубок: Солари сломал трофей во время празднования

В воскресенье, 24 мая, красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Во время празднования полузащитник московской команды Пабло Солари сломал трофей.
«Есть предложение вручить “Спартаку” метлу с веником, чтобы подмести. Кроме шуток, “Спартак” получает Кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает.
Мы выпустили книгу “Энциклопедия Кубка России по футболу”, начиная со времен СССР. И там целая глава на несколько страниц про разбитый кубок. Разные команды его уже роняли, особенно грешил этим “Локомотив”.
Мне кажется, это часть вайба Кубка. Хорошо, что никто не пострадал, потому что трофей весит больше 16 кг. Если бы упал по голове, могла быть травма. Слава богу, этого не случилось. Остальное — мелочи. Сроки изготовления нового кубка? Это не быстро, месяц. “Спартак” заслуженный кубок получит, но через какое-то время», — подчеркнул Терешин.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
