Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Карседо попросил прощения у вратаря Максименко за замену в финале Кубка России

Перед серией пенальти его в воротах заменил Илья Помазун.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо извинился перед вратарем команды Александром Максименко за то, что заменил его перед серией пенальти. Об этом он рассказал журналистам.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» по пенальти со счетом 4:3 (основное время матча — 1:1). Перед серией пенальти Максименко в воротах заменил Илья Помазун.

«Хочу попросить прощения у Максименко. Это топ-вратарь, множество матчей нас спасал. Мы приняли это решение во благо команды», — сказал Карседо.

В матче второго этапа полуфинала кубка в «пути регионов» с «Зенитом» Помазун также заменил Максименко перед серией пенальти. Тогда «Спартак» выиграл серию со счетом 7:6, основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
