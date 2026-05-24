Карседо попросил прощения у вратаря Максименко за замену в финале Кубка России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо извинился перед вратарем команды Александром Максименко за то, что заменил его перед серией пенальти. Об этом он рассказал журналистам.
«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» по пенальти со счетом 4:3 (основное время матча — 1:1). Перед серией пенальти Максименко в воротах заменил Илья Помазун.
«Хочу попросить прощения у Максименко. Это топ-вратарь, множество матчей нас спасал. Мы приняли это решение во благо команды», — сказал Карседо.
В матче второго этапа полуфинала кубка в «пути регионов» с «Зенитом» Помазун также заменил Максименко перед серией пенальти. Тогда «Спартак» выиграл серию со счетом 7:6, основное время встречи завершилось со счетом 0:0.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
