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«Спартак» оштрафовали на миллион рублей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал столичный «Спартак» суммарно на один миллион рублей за нарушение коммерческого регламента в полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России по футболу против московского «Динамо», сообщается на сайте организации.

Источник: РИА Новости Спорт

18 марта «Спартак» обыграл «Динамо» во втором матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0, но «бело-голубые» вышли в финал по сумме двух встреч (5:3). «Спартак» продолжил выступление на турнире в пути регионов.

«Было установлено два эпизода. Первый связан с официальными цифровыми коммуникациями клуба — публикациями и рассылкой болельщикам информации, посвященной матчу, с интеграцией товарных знаков букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования», — заявил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

«Второй эпизод связан с размещением в день матча перед входом на стадион рекламных материалов с QR-кодами, которые отсылали к маркетинговой активности букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования. По первому эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пункта 2.6 статьи 2 приложения № 8 к регламенту Кубка России. По второму эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пунктов 2.4 и 2.5 статьи 2 указанного приложения», — добавил Григорьянц.

По итогам прошедшего розыгрыша победителем турнира стал «Спартак», который в суперфинале Кубка России обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 — по пенальти).

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
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Ролан Гусев
Голы
Спартак
Кристофер Ву
58′
Составы команд
Спартак
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Александр Максименко
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Руслан Литвинов
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Кристофер Ву
4
Александр Джику
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Жедсон Фернандеш
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Эсекиэль Барко
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Кристофер Мартинс
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Ливай Гарсия
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90+4′
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76′
56
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55′
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Константин Тюкавин
76′
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60
Тимофей Маринкин
Статистика
Спартак
Динамо
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2
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
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(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти