«Спартак» оштрафовали на миллион рублей

18 марта «Спартак» обыграл «Динамо» во втором матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0, но «бело-голубые» вышли в финал по сумме двух встреч (5:3). «Спартак» продолжил выступление на турнире в пути регионов.
«Было установлено два эпизода. Первый связан с официальными цифровыми коммуникациями клуба — публикациями и рассылкой болельщикам информации, посвященной матчу, с интеграцией товарных знаков букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования», — заявил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
«Второй эпизод связан с размещением в день матча перед входом на стадион рекламных материалов с QR-кодами, которые отсылали к маркетинговой активности букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования. По первому эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пункта 2.6 статьи 2 приложения № 8 к регламенту Кубка России. По второму эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пунктов 2.4 и 2.5 статьи 2 указанного приложения», — добавил Григорьянц.
По итогам прошедшего розыгрыша победителем турнира стал «Спартак», который в суперфинале Кубка России обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 — по пенальти).
Хуан Карлос Карседо
Ролан Гусев
Кристофер Ву
58′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
97
Даниил Денисов
76′
35
Кристофер Мартинс
2
Олег Рябчук
46′
10
Маркиньос
72′
47
Роман Зобнин
87′
91
Антон Заболотный
24
Никита Массалыга
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
34′
65′
11
Ливай Гарсия
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
80′
91
Ярослав Гладышев
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
90+4′
7
Дмитрий Скопинцев
76′
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
55′
15
Данил Глебов
70′
70
Константин Тюкавин
76′
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
39′
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
55′
60
Тимофей Маринкин
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
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