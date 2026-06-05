Дюков считает, что суперфинал Кубка России был интереснее финала ЛЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суперфинал Кубка России по футболу с точки зрения игры получился более интересным, чем финал Лиги чемпионов. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал ТАСС президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее (4:3). «Краснодар» уступил в серии пенальти «Спартаку» в суперфинале Кубка России на стадионе «Лужники» со счетом 3:4, основное время матча завершилось вничью — 1:1.
«В Будапеште финал Лиги чемпионов был качественно организован, как и наш суперфинал Кубка России. Если говорить о футбольной составляющей, то мне кажется, что наш матч был более интересным», — сказал Дюков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти