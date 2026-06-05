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Дюков считает, что суперфинал Кубка России был интереснее финала ЛЧ

Обе встречи завершились в серии пенальти.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Суперфинал Кубка России по футболу с точки зрения игры получился более интересным, чем финал Лиги чемпионов. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал ТАСС президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее (4:3). «Краснодар» уступил в серии пенальти «Спартаку» в суперфинале Кубка России на стадионе «Лужники» со счетом 3:4, основное время матча завершилось вничью — 1:1.

«В Будапеште финал Лиги чемпионов был качественно организован, как и наш суперфинал Кубка России. Если говорить о футбольной составляющей, то мне кажется, что наш матч был более интересным», — сказал Дюков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
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Эсекиэль Барко
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Кристофер Ву
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Руслан Литвинов
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59′
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Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
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97
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9
Манфред Угальде
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Кристофер Мартинс
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Краснодар
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4
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52′
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82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти