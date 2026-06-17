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РФС внес изменения в регламент Кубка России

РФС поменял название решающего матча Кубка России с суперфинала на финал.

Источник: https://vk.com/russiancup

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) сообщил в своем Telegram-канале об изменениях названий стадий плей-офф Кубка России и поменял именование решающей игры с суперфинала на финал.

Игры на вылет пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с ⅛ финала вместо ¼, как было в прошлых сезонах. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет называться финал, а не суперфинал.

В парах ⅛ финала пути РПЛ принимающей стороной в первом матче будет клуб, занявший второе место в своей группе, в парах ¼ и ½ финалов первые матчи будут принимать команды, набравшие меньшее количество очков на групповом этапе. Ранее очередность проведения домашних матчей определяла жеребьевка.

Во втором этапе ⅛ финала пути регионов принимающей стороной в парах будет клуб не из Российской премьер-лиги (РПЛ) либо, если обе команды выступают в РПЛ, дома сыграет команда, проигравшая в ⅛ финала пути РПЛ. Ранее преимущество своего поля получал клуб, одержавший победу на предыдущей стадии пути регионов.

Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля. Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей.