РФС внес изменения в регламент Кубка России

Игры на вылет пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с ⅛ финала вместо ¼, как было в прошлых сезонах. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет называться финал, а не суперфинал.