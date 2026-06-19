Три клуба Медиалиги примут участие в Кубке России по футболу

Помимо них, в первом раунде пути регионов из любительских клубов сыграют «Тосно», махачкалинский «Анжи», владивостокский «Анри», барнаульский «Темп», борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ», петербургские «Кировец-Восхождение» и «Московская застава — Кристалл», цивильский «БоМиК», пермский «Ильпар», «Металлург» из города Аша, кировский «Фанком», ногинское «Красное Знамя», читинская «СШ по футболу».