Три клуба Медиалиги примут участие в Кубке России по футболу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Три клуба Медийной футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона-2026/27, сообщается в Telegram-канале турнира.
Гарантированно сыграют 2Drots и «ФК 10», третьим участником станет победитель полуфинала Медиалиги между «Амкалом» и ростовским СКА.
Помимо них, в первом раунде пути регионов из любительских клубов сыграют «Тосно», махачкалинский «Анжи», владивостокский «Анри», барнаульский «Темп», борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ», петербургские «Кировец-Восхождение» и «Московская застава — Кристалл», цивильский «БоМиК», пермский «Ильпар», «Металлург» из города Аша, кировский «Фанком», ногинское «Красное Знамя», читинская «СШ по футболу».
Жеребьевка пути Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в пятницу, начало — 14:00 мск, пути регионов — в 16:00.