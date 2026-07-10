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Глава города Гусь-Хрустальный о разбитом Кубке России: Я бы не стал обвинять Солари

Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов рассказал о посещении футболистами «Спартака» города мастеров стекла.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Экс-футболисты московского футбольного клуба «Спартак» посетили Гусь-Хрустальный Владимирской области, где изготавливают новый Кубок России.

Напомним, что предыдущий Кубок России разбили во время празднования победы «Спартака» над «Краснодаром». Вингер красно-белых Солари позировал с трофеем у трибун и, когда аргентинец поднял трофей над головой, то его нижняя часть отвалилась и разлетелась.

— Сегодняшний приезд расскажет всей стране о наших великолепных мастерах стекла, а нашим юным футболистам это даст дополнительный заряд, когда они пообщаются с мастерами футбола, проведут с ними мастер-классы, — сказал Соколов.

— Как сделать так, чтобы Кубок России больше не разбивался?

— Вы знаете, может быть, поменять конструкцию. Сделать так, чтобы в итоге детали не снимались. Ту же самую крышку можно как-то намертво приклеить, припаять. Тогда крышка, конечно, не будет слетать.

— Обсуждали ли с РФС изменение формата конструкции?

— Мы с РФС по телефону много чего обсуждали. Эти решения не я принимаю, к сожалению. Может быть, они скажут, давайте поменяем конструкцию. Но любой изделие начинается с художником. Если ему поставить задание припаять, то художники знают, как это сделать, поверьте.

— Получается, что в разбитом кубке виноват Солари, который неаккуратно поднял кубок?

— Я бы не стал обвинять Солари. Поверьте, человек это делал на эмоциях. Ничего страшного не произошло. Посуда бьются к счастью, передает слова Соколова корреспондент «РБ Спорт».