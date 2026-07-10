Глава города Гусь-Хрустальный о разбитом Кубке России: Я бы не стал обвинять Солари

— Мы с РФС по телефону много чего обсуждали. Эти решения не я принимаю, к сожалению. Может быть, они скажут, давайте поменяем конструкцию. Но любой изделие начинается с художником. Если ему поставить задание припаять, то художники знают, как это сделать, поверьте.