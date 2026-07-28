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Любительский клуб со Смоловым вышел во второй раунд Кубка России

«Фанком Броук Бойз» победил в первом раунде «БоМиК» со счетом 2:1.

Источник: Соцсети

Футболисты любительского «Фанком Броук Бойз» из Кирова обыграли другой любительский клуб «БоМиК» (Цивильск, Чувашия) со счетом 2:1 в матче первого раунда Fonbet Кубка России в «пути регионов». Встреча прошла в Казани.

В составе победителей голы забили Кирилл Хвастухин (30-я минута) и Михаил Земсков (60). У проигравших отличился Олег Волков (87).

Для участия в Кубке России в нынешнем сезоне клуб Медиалиги Broke Boys объединился с «Фанкомом». В Кубке за команду играет 36-летний Федор Смолов. Бывший нападающий сборной России провел на поле 76 минут и отметился голевой передачей на Хвастухина.

В прошлом розыгрыше Кубка России Broke Boys дошел до четвертого раунда, где уступил «Соколу» из Первой лиги.

В нынешнем розыгрыше Кубка сыграют еще 11 любительских клубов из Третьей лиги и три из Медиалиги — «СКА Ростов», 2DROTS и ФК 10.

БоМиК
1:2
Первый тайм: 0:1
Фанком Броук Бойз
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
28.07.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Трудовые резервы
Голы
БоМиК
77963
87′
Фанком Броук Бойз
67516
30′
29994
60′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти