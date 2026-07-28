Любительский клуб со Смоловым вышел во второй раунд Кубка России

Футболисты любительского «Фанком Броук Бойз» из Кирова обыграли другой любительский клуб «БоМиК» (Цивильск, Чувашия) со счетом 2:1 в матче первого раунда Fonbet Кубка России в «пути регионов». Встреча прошла в Казани.
В составе победителей голы забили Кирилл Хвастухин (30-я минута) и Михаил Земсков (60). У проигравших отличился Олег Волков (87).
Для участия в Кубке России в нынешнем сезоне клуб Медиалиги Broke Boys объединился с «Фанкомом». В Кубке за команду играет 36-летний Федор Смолов. Бывший нападающий сборной России провел на поле 76 минут и отметился голевой передачей на Хвастухина.
В прошлом розыгрыше Кубка России Broke Boys дошел до четвертого раунда, где уступил «Соколу» из Первой лиги.
В нынешнем розыгрыше Кубка сыграют еще 11 любительских клубов из Третьей лиги и три из Медиалиги — «СКА Ростов», 2DROTS и ФК 10.
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