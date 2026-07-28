Любительский клуб со Смоловым вышел во второй раунд Кубка России

Для участия в Кубке России в нынешнем сезоне клуб Медиалиги Broke Boys объединился с «Фанкомом». В Кубке за команду играет 36-летний Федор Смолов. Бывший нападающий сборной России провел на поле 76 минут и отметился голевой передачей на Хвастухина.