«Анжи» разгромно проиграл «Нефтянику» и вылетел из Кубка России

В первом тайме у гостей отличились Шахбан Магомедов и Асилдер Темирсултанов, на что хозяева ответили точным ударом Арсена Вагидова. Во втором тайме забили Гаирбег Манапов, Мухаммад Курбанов и Гусейн Караев. На 77-й минуте у махачкалинцев был удален Марат Идрисов.