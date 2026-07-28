«Анжи» разгромно проиграл «Нефтянику» и вылетел из Кубка России

Встреча, прошедшая на стадионе в Махачкале, завершилась со счетом 5:1.
В первом тайме у гостей отличились Шахбан Магомедов и Асилдер Темирсултанов, на что хозяева ответили точным ударом Арсена Вагидова. Во втором тайме забили Гаирбег Манапов, Мухаммад Курбанов и Гусейн Караев. На 77-й минуте у махачкалинцев был удален Марат Идрисов.
Таким образом, «Избербаш» вышел во второй раунд Пути регионов Кубка России.
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
28.07.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Артур Садиров
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