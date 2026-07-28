Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
2
:
Арарат-Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Хартс
0
:
Штурм
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 4:1
Целе
2
:
Эгнатия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо З
3
:
Тун
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:3
ЦСКА 1948
0
:
Спартак Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
5
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Аполлон
3
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
2
:
Орел
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Линколн
0
:
Мьельбю
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Салют Белгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
0
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анжи
1
:
Нефтяник
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
БоМиК
1
:
Фанком Броук Бойз
2
П1
X
П2

Клуб 2DROTS вышел во второй раунд «Пути регионов» Кубка России

Матч против «Орла» закончился со счетом 2:0. Экс-футболист сборной России и игрок 2DROTS Федор Кудряшов сыграл последний матч в карьере.

Источник: Соцсети

Медиафутбольный клуб 2DROTS одержал победу над «Орлом» в первом раунде «Пути Регионов» Кубка России со счетом 2:0.

Голы на счету Ильи Мазурова (30-я минута) и Михаила Черномырдина (37).

За 2DROTS выступает экс-футболист сборной России и участник чемпионата мира 2018 года Федор Кудряшов. Как сообщала пресс-служба 2DROTS, это был последний матч футболиста в карьере.

Следующий матч в Кубке России 2DROTS сыграет против «Шумбрата» из Саранска.

В пятый раз подряд клубы из Медиалиги принимают участие в Кубке. Также на турнире играют «Амкал» и «ФК 10».

2DROTS
2:0
Первый тайм: 2:0
Орел
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
28.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Cosmos Arena
Главные тренеры
Дмитрий Смирнов
Евгений Поляков
Голы
2DROTS
50305
29′
Михаил Черномырдин
37′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти