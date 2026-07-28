Клуб 2DROTS вышел во второй раунд «Пути регионов» Кубка России

Медиафутбольный клуб 2DROTS одержал победу над «Орлом» в первом раунде «Пути Регионов» Кубка России со счетом 2:0.
Голы на счету Ильи Мазурова (30-я минута) и Михаила Черномырдина (37).
За 2DROTS выступает экс-футболист сборной России и участник чемпионата мира 2018 года Федор Кудряшов. Как сообщала пресс-служба 2DROTS, это был последний матч футболиста в карьере.
Следующий матч в Кубке России 2DROTS сыграет против «Шумбрата» из Саранска.
В пятый раз подряд клубы из Медиалиги принимают участие в Кубке. Также на турнире играют «Амкал» и «ФК 10».
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 1-й раунд
28.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Cosmos Arena
Главные тренеры
Дмитрий Смирнов
Евгений Поляков
Голы
2DROTS
50305
29′
Михаил Черномырдин
37′
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти