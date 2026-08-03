Прокопов рассудит «Локомотив» и ЦСКА в первом туре Кубка России

Столичное дерби пройдет во вторник на стадионе железнодорожников и начнется в 20:45. Помощниками Прокопова будут Кирилл Большаков и Андрей Веретешкин. Резервным арбитром назначен Игорь Капленко. За работу системы VAR будет отвечать Артем Чистяков и его ассистент Ян Бобровский.