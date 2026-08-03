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Прокопов рассудит «Локомотив» и ЦСКА в первом туре Кубка России

Прокопов рассудит «Локомотив» и ЦСКА в первом туре группового этапа Кубка России.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Судейская бригада во главе с Андреем Прокоповым назначена на матч первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Столичное дерби пройдет во вторник на стадионе железнодорожников и начнется в 20:45. Помощниками Прокопова будут Кирилл Большаков и Андрей Веретешкин. Резервным арбитром назначен Игорь Капленко. За работу системы VAR будет отвечать Артем Чистяков и его ассистент Ян Бобровский.

Другие судейские назначения:

вторник, 4 августа.

«Акрон» (Тольятти) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — Данил Каширин (VAR — Вера Опейкина);

«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — Сергей Чебан (Сергей Цыганок);

«Родина» (Москва) — «Рубин» (Казань) — Владимир Москалев (Алексей Сухой);

среда, 5 августа.

«Спартак» (Москва) — «Оренбург» — Матвей Заика (Анатолий Жабченко);

«Факел» (Воронеж) — «Динамо» (Москва) — Михаил Плиско (Рафаэль Шафеев);

«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — Павел Шадыханов (Евгений Буланов);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) — Никита Новиков (Артур Федоров).

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