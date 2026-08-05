Баринов — об оскорблениях от фанатов «Локо»: Я не заслужил такого отношения

"Внешне я отреагировал спокойно, но внутри, конечно, было неприятно. Считаю, что не заслужил такого отношения. Болельщики не знают всех обстоятельств моего ухода — почему и как всё произошло. При этом я всё равно поблагодарил их, потому что на протяжении всей карьеры они меня поддерживали. Я признателен им за это, но тех слов, которые звучали в мой адрес, не заслуживаю.