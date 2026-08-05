Баринов — об оскорблениях от фанатов «Локо»: Я не заслужил такого отношения

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, после чего армейцы одержали победу в серии пенальти — 5:4.
"Внешне я отреагировал спокойно, но внутри, конечно, было неприятно. Считаю, что не заслужил такого отношения. Болельщики не знают всех обстоятельств моего ухода — почему и как всё произошло. При этом я всё равно поблагодарил их, потому что на протяжении всей карьеры они меня поддерживали. Я признателен им за это, но тех слов, которые звучали в мой адрес, не заслуживаю.
Есть костяк болельщиков, с представителями которого у меня сохранились хорошие отношения. На товарищеском матче между «Локомотивом» и ЦСКА за воротами находились дети. Я лично видел, как они показывали мне неприличные жесты, а затем подходили с просьбой сфотографироваться«, — передает слова Баринова корреспондент “РБ Спорт”.
Михаил Галактионов
Дмитрий Игдисамов
Александр Сильянов
90+2′
Матеус Рейс
40′
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
10
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
88′
14
Георгий Джикия
8
Александр Коваленко
60′
9
Сергей Пиняев
88
Михаил Щетинин
46′
75
Илья Еремеев
11
Вадим Раков
60′
63
Владислав Голубев
19
Александр Руденко
31′
7
Зелимхан Бакаев
32
Лукас Вера
46′
93
Артем Карпукас
39
Максим Бориско
2
Матеус Рейс
11
Тамерлан Мусаев
6
Дмитрий Баринов
89′
90
Матвей Лукин
23
Джамалутдин Абдулкадыров
22
Милан Гайич
62′
3
Данил Круговой
62
Имран Фиров
62′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
46′
10
Иван Обляков
85′
7
Матеус Алвес
76′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
46′
20
Матия Попович
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти