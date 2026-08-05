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«Краснодар» по пенальти вырвал победу у «Ахмата» на старте Кубка России

Игра в основное время завершилась со счетом 1:1, у «Краснодара» на 66-й минуте забил Уткин, но на 90−3-й минуте нападающий «Балтики» Самородов сравнял счет. В серии пенальти краснодарцы оказались точнее — 5:4.

Источник: Соцсети

Футболисты «Краснодара» по пенальти обыграли грозненский «Ахмат» в матче первого тура группового этапа Fonbet Кубка России в «пути РПЛ».

Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

На 66-й минуте гол забил полузащитник «Зенита» Даниил Уткин, а в дополнительное время на 90+3-й минуте нападающий «Балтики» Максим Самородов сравнял счет.

В серии пенальти точнее оказались краснодарцы — 5:4. Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов отразил удар полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Однако затем игроки грозненского клуба, Самородов и Исмаэл Силва, не смогли реализовать свои попытки. У «Краснодара» не забил Александр Черников.

На 9-й минуте полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев сбил в своей штрафной игрока «Ахмата» Кирилла Щетинина. Судья назначил пенальти, однако после вмешательства VAR и просмотра повторов отменил 11-метровый, отметив симуляцию со стороны Щетинина.

«Ахмат» и «Краснодар» играют в группе B, где также выступают московское «Динамо» и воронежский «Факел». Их матч завершился победой москвичей со счетом 1:0 в дополнительное время благодаря автоголу защитника дебютанта РПЛ Игоря Юрганова на 90+2-й минуте.

В следующем туре соревнования «Ахмат» встретится с «Факелом» (18 августа), а «Краснодар» днем позже проведет матч с «Динамо».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша москвичи обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3 (основное время — 1:1).

Краснодар
1:1
Основное время: 1:1 (0:0)
ДВ
Ахмат
Футбол, Кубок России, Группа B
5.08.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Станислав Черчесов
Голы
Краснодар
Даниил Уткин
66′
Ахмат
Максим Самородов
90+3′
Составы команд
Краснодар
16
Александр Корякин
59
Артем Хмарин
17
Валентин Пальцев
47
Даниил Уткин
3
Тормена
72′
4
Диего Коста
40
Илья Вахания
46′
11
Жоау Батчи
18
Роберту Алвес Кристиан
46′
88
Никита Кривцов
67
Казбек Мукаилов
46′
10
Дмитрий Воробьев
6
Кевин Ленини
69′
8
Дуглас Аугусту
21
Магомед Оздоев
75′
53
Александр Черников
Ахмат
1
Вадим Ульянов
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
5
Клисман Цаке
4
Турпал-Али Ибишев
42
Мануэль Келиано
55′
23
Галымжан Кенжебек
55′
18
Жулио Ромао
7
Лечи Садулаев
69′
90
Усман Ндонг
10
Кирилл Щетинин
11′
46′
17
Эгаш Касинтура
76
Эральд Максути
69′
20
Максим Самородов
11
Силва Лима Исмаэл
69′
77
Георгий Мелкадзе
Статистика
Краснодар
Ахмат
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
6
2
Угловые
6
12
Фолы
11
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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