«Ахмат» спасся в концовке, но проиграл «Краснодару» в серии пенальти. Корякину помогло напутствие Агкацева?

В целом же первый тайм можно было охарактеризовать как равный. После того как Ульянов проявил завидную реакцию и спас после атаки замыкавшего подачу углового Тормены, грозненцы ни в чем не уступали хозяевам. На довольно продолжительном отрезке выпады в их исполнении получались даже более острыми. Были и заработанный Садулаевым перспективный штрафной, и выстрел Кенжебека над перекладиной, и неплохая атака Щетинина с дальней дистанции. И только ближе к перерыву Ульянову пришлось серьезно поработать. В первом случае Уткин в штрафной пасом пяткой вывел на удар Кристиана, а во втором вратарю пришлось спасать при корнере, который снова завершал Тормена.