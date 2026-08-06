«Ахмат» спасся в концовке, но проиграл «Краснодару» в серии пенальти. Корякину помогло напутствие Агкацева?

Через десять дней «Краснодар» и «Ахмат» встретятся снова — уже в РПЛ. Однако нельзя было назвать матч FONBET Кубка России репетицией. Во-первых, это совсем другой турнир и другая история. Во-вторых, до второй дуэли команды еще сыграют в чемпионате в ближайшие выходные. Наконец, Мурад Мусаев и Станислав Черчесов выставили экспериментальные составы.
Так, с первых минут в черно-зеленой форме вышел Оздоев, и он оказался едва ли не самой заметной фигурной стартового отрезка. Для начала Магомед отметился в чужой штрафной неудачной попыткой пробить через себя. Потом — уже на своей половине — остановил прорыв Кенжебека, после чего помешал Щетинину. Падение игрока «Ахмата» арбитр поначалу оценил назначением пенальти, однако в ситуацию вмешался ВАР. А просмотр повтора закончился предупреждением за симуляцию игроку, который сделал шаг после незначительного касания и только потом оказался на газоне, поджав ногу.
В целом же первый тайм можно было охарактеризовать как равный. После того как Ульянов проявил завидную реакцию и спас после атаки замыкавшего подачу углового Тормены, грозненцы ни в чем не уступали хозяевам. На довольно продолжительном отрезке выпады в их исполнении получались даже более острыми. Были и заработанный Садулаевым перспективный штрафной, и выстрел Кенжебека над перекладиной, и неплохая атака Щетинина с дальней дистанции. И только ближе к перерыву Ульянову пришлось серьезно поработать. В первом случае Уткин в штрафной пасом пяткой вывел на удар Кристиана, а во втором вратарю пришлось спасать при корнере, который снова завершал Тормена.
С началом второго тайма обе команды усилили атаку. У «Ахмата» вышел Касинтура, а у «быков» — Батчи, Кривцов и Воробьев. Двое последних из этого трио довольно быстро организовали убойный момент для Оздоева, однако тот промахнулся из центра штрафной.
Зато свой шанс не упустил Уткин. Пропустивший мяч Кривцов с отдавшим последний пас Воробьевым снова все организовали, и Даниил забил первый мяч после возвращения в родной клуб. Причем «Краснодар» вскрыл оборону соперника в ситуации, когда игра выровнялась. Соответственно, тройная замена грозненцев, когда в игру одновременно вступили Ндонг, Самородов и Мелкадзе, выглядела как экстренная спасательная операция, хотя все готовилось заранее.
Правда, прежде чем гости смогли перейти в полноценное наступление, «быки» были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество. Кривцов выступил в роли ассистента, а Воробьев наносил удар с острейшего угла. Когда-то Дмитрий забил за «Локомотив» в ворота ЦСКА совершенно невероятный гол из менее очевидной позиции, но в этот раз было и сопротивление защитников, и голкипер в воротах. В итоге мяч миновал створ, прокатившись почти параллельно ему, и в концовке черно-зеленым пришлось серьезно поработать в обороне.
Ближе всех к спасительному голу «Ахмат» оказался после очередного корнера. Гигант Ндонг всех перепрыгнул, но пробил головой так, что отскочивший от газона мяч перелетел ворота. А забил в итоге Самородов, который изначально выполнял крученую передачу в штрафную, где попытка Цаке подправить мяч пяткой дезориентировала Корякина. Так пас трансформировался в результативный удар, и развязку пришлось отложить до серии пенальти.
Наверное, в этот момент многие на трибунах пожалели, что гроза исполнителей 11-метровых Агкацев остался на скамейке. Так что Станислав ограничился тем, что вместе с тренером вратарей подготовил для Корякина шпаргалку (ее наклеили на бутылку) и напутствовал коллегу. Но помогли не советы, а остановившая удар Самородова перекладина. Так ситуация выровнялась, ведь все началось с того, что Ульянов выиграл дуэль у Кривцова. Потом промахами обменялись Исмаэл Силва и упустивший шанс закончить игру Черников. А развязка наступила при седьмых ударах. Корякин блестяще остановил попытку Ромао, тогда как Батчи оказался безупречен.
Андрей Кузичев