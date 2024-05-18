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08:44 (мск), источник: ТАСС

В Красноярске завели уголовное дело после ситуации с дракой футболистов «Енисея»

По предварительным данным, один из отдыхающих, с которыми у футболистов случился конфликт, получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.

ЕнисейПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Енисей"

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске после конфликта с участием футболистов «Енисея» на одной из баз отдыха. Об этом сообщает региональный главк МВД.

«В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело по факту конфликта на базе отдыха в Советском районе краевого центра. Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что футболисты клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников стали участниками конфликта с отдыхающей семьей на базе отдыха «Зеленка». По словам собеседника агентства, по предварительным данным, один из отдыхающих, с которыми у футболистов случился конфликт, получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. На Хозина был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Футболист также подал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин за нанесение ему телесных повреждений.

Енисей
2:0
Первый тайм: 1:0
Кубань
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