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«Шинник» уверенно обыграл «Уфу» в домашнем матче Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Уфа».

Источник: РИА "Новости"

Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ярославом Хромеем (Воронеж). «Шинник» одержал победу в матче со счётом 2:0.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров. На 84-й минуте отметился голом форвард «Шинника» Тимур Жамалетдинов.

В матче было показано три жёлтые карточки.

После этой игры в активе «Шинника» стало девять очков. Команда занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» с шестью очками находится на 16-м месте. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал», который набрал 18 очков после девяти игр.

Шинник
2:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 9
7.09.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Дмитрий Черышев
Евгений Харлачев
Голы
Шинник
Захар Федоров
15′
Тимур Жамалетдинов
84′
Составы команд
Шинник
75
Денис Вамбольт
24
Джонатан Джон
27
Артур Черный
5
Вячеслав Зинков
38
Василий Алейников
89
Бен Загре
2
Артемий Косогоров
80′
90
Павел Шакуро
7
Нене Гбамбле
62′
19
Сулейман Фофана
15
Дмитрий Самойлов
80′
70
Руслан Куль
8
Данила Сухомлинов
71′
46
Егор Синицын
11
Захар Федоров
71′
10
Тимур Жамалетдинов
Уфа
40
Алексей Чернов
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
45+3′
18
Артем Гуренко
62
Вадим Карпов
97
Роман Пасевич
27
Андрей Анисимов
46′
21
Никита Мацхарашвили
38
Глеб Захаров
14′
46′
88
Мигран Агеян
8
Шамиль Исаев
29′
85′
93
Виктор Гараев
9
Владислав Адаев
60′
10
Расул Гыстаров
11
Владислав Ложкин
61′
72
Камиль Муллин
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти