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«Черноморец» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице Первой лиги

Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и новороссийский «Черноморец».

Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 23-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев. На 42-й минуте защитник Даниил Гурченко удвоил преимущество своей команды. Третий мяч футболисты гостей забили на 70-й минуте. Дубль оформил Акбашев. Отметим, что с 26-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве после удаления нападающего Владислава Адаева.

После этой победы в активе «Черноморца» стало 23 очка. Команда поднялась на второе место в таблице чемпионата. «Уфа» с 11 очками идёт на 17-й строчке.

Уфа
0:3
Первый тайм: 0:2
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 14
12.10.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Олег Василенко
Голы
Черноморец
Роман Акбашев
23′
Даниил Гурченко
42′
Роман Акбашев
70′
Составы команд
Уфа
40
Алексей Чернов
4
Даниил Корнюшин
18
Артем Гуренко
62
Вадим Карпов
9
Владислав Адаев
26′
97
Роман Пасевич
5
Денис Кутин
78′
45
Александр Теняев
27
Андрей Анисимов
79′
93
Виктор Гараев
89
Дмитрий Стоцкий
79′
72
Камиль Муллин
8
Шамиль Исаев
9′
46′
10
Расул Гыстаров
84′
11
Владислав Ложкин
45′
88
Мигран Агеян
Черноморец
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
27
Даниил Гурченко
6
Руслан Фищенко
35
Иван Енин
64
Олег Ланин
3
Магомед Мусалов
76′
40
Александр Безчаснюк
44
Анри Чичинадзе
45′
17
Денис Фомин
13
Роман Акбашев
76′
19
Дейвид Тегес
21
Егор Иванов
47′
57
Вячеслав Кротов
9
Мераби Уридия
76′
23
Никита Никифоров
Статистика
2
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уфа
Черноморец
Первая лига: таблица и календарь