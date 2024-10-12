«Черноморец» разгромил «Уфу» и вышел на второе место в таблице Первой лиги

Первый гол в матче был забит на 23-й минуте. Отличился полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев. На 42-й минуте защитник Даниил Гурченко удвоил преимущество своей команды. Третий мяч футболисты гостей забили на 70-й минуте. Дубль оформил Акбашев. Отметим, что с 26-й минуты «Уфа» играла в меньшинстве после удаления нападающего Владислава Адаева.