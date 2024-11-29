Российский футболист рассказал о работе в «Пятерочке»

«График был то ночной, то дневной, никакого режима. Но я на это не жалуюсь. Работал на складе. Не вижу в этом ничего зазорного», — заявил российский футболист. Каштанов добавил, что был ответственен за жену и двоих детей, так как мужчина должен быть добытчиком в семье.