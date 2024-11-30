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«Черноморец» поднялся в тройку лидеров Мелбет Первой лиги, обыграв дома «Уфу»

В Новороссийске завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Черноморец» одержал победу над «Уфой» (2:1).

Источник: ФК "Черноморец"

Счёт уже на 14-й минуте открыли гости усилиями Артёма Гуренко. Хозяева смогли отыграться на 50-й минуте благодаря автоголу защитника «Уфы» Александра Теняева. Победу «Черноморцу» принёс гол Ильи Родионова на 63-й минуте.

На 63-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник гостей Дмитрий Стоцкий.

«Черноморец» одержал четвёртую победу подряд, набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» проиграла второй матч кряду и осталась с 20 очками и идёт на 15-й строчке.

Черноморец
2:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 21
30.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Олег Василенко
Евгений Харлачев
Голы
Черноморец
Александр Теняев
50′
Илья Родионов
63′
Уфа
Артем Гуренко
14′
Составы команд
Черноморец
1
Даниил Фролкин
2
Василий Черов
3
Магомед Мусалов
5
Виталий Стежко
44
Анри Чичинадзе
29′
6
Руслан Фищенко
13
Роман Акбашев
9
Мераби Уридия
40
Александр Безчаснюк
64′
35
Иван Енин
57
Вячеслав Кротов
64′
77
Алан Хабалов
23
Никита Никифоров
46′
69
Илья Родионов
Уфа
1
Олег Баклов
90+3′
4
Даниил Корнюшин
7
Александр Перченок
38
Глеб Захаров
89
Дмитрий Стоцкий
57′
68′
15
Валерий Бочеров
97
Роман Пасевич
88
Мигран Агеян
18
Артем Гуренко
66′
11
Владислав Ложкин
45
Александр Теняев
83′
10
Расул Гыстаров
21
Никита Мацхарашвили
83′
22
Алихан Шаваев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Черноморец
Уфа
Первая лига: таблица и календарь