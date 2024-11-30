«Черноморец» поднялся в тройку лидеров Мелбет Первой лиги, обыграв дома «Уфу»

Счёт уже на 14-й минуте открыли гости усилиями Артёма Гуренко. Хозяева смогли отыграться на 50-й минуте благодаря автоголу защитника «Уфы» Александра Теняева. Победу «Черноморцу» принёс гол Ильи Родионова на 63-й минуте.
На 63-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник гостей Дмитрий Стоцкий.
«Черноморец» одержал четвёртую победу подряд, набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» проиграла второй матч кряду и осталась с 20 очками и идёт на 15-й строчке.