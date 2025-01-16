Иностранный футболист сбежал из российского клуба

В клубе рассказали, что 24-летний футболист не вернулся из отпуска, хотя ему был приобретен билет на самолет. В результате иностранный футболист не прошел медосмотр и не поедет на первый сбор команды в Турции. «СКА-Хабаровск» назвал действия футболиста нарушением трудового договора.