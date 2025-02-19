Наиль Измайлов: Матчи приходилось отменять из-за воздушной тревоги

В последние годы Футбольная национальная лига (ФНЛ) совершила ряд заметных реформ. Организация, проводящая соревнования в первой и второй лигах чемпионата России, разделила вторую лигу на дивизионы 2А и 2Б. Дивизион 2Б вернули на систему «весна — осень». При этом почти к минимуму свелись истории, когда клубы расформировываются из-за финансовых проблем — трудности владикавказской «Алании» являются, скорее, исключением из правил.
В интервью «Известиям» президент ФНЛ Наиль Измайлов проанализировал последствия этих реформ, оценил серьезность проблем «Алании», выразил удовлетворение развитием выступающих в дивизионе 2Б крымских клубов, а также объяснил сложности с развитием профессионального футбола в Сибири и на Дальнем Востоке, рассказал о проблемах команд из прифронтовых регионов и раскрыл систему распределения призового фонда участникам соревнований.
— Есть ли уверенность, что «Алания» доиграет сезон?
— Полной уверенности нет, но я всё-таки высоко оцениваю шансы на то, что у нас не будет снятия команды в течение сезона. Надеюсь, «Алания» этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока остается открытым. Мы будем пытаться ей помогать, но надо учитывать, что команда частная, финансируется одним человеком, у которого, согласно внешней информации из СМИ, есть определенные смещения приоритетов, поэтому посмотрим, что будет дальше.
— При вас ведь еще не было случаев, чтобы команда первой или второй лиги не доиграла сезон?
— Да, но этот наступивший год вообще несколько необычный. Насколько я понимаю, проблемы есть не только в первой лиге, но и в РПЛ, если судить по тому, что мы слышим о «Химках». Ситуация турбулентная, но мы будем стараться ее стабилизировать, чтобы чемпионат наш сохранил целостность.
— Еще 11 лет назад в гораздо более стабильные в экономическом плане времена в первой лиге могли сразу две команды не доиграть сезон. Сейчас такого и близко не наблюдается. За счет чего удается избежать подобных проблем?
— Сейчас ситуация тоже непростая, но лига много делает для того, чтобы клубы чувствовали себя стабильно. Пытается помогать, в том числе и финансово. Есть призовой фонд, который мы распределяем как в первой, так и во второй лиге. Но это только начало — мы лишь недавно начали распределение этих сумм. Дальше лига будет работать над тем, чтобы они были значительно больше. Кроме того, с позапрошлого года вторую лигу дивизион 2Б мы перевели обратно на систему «весна — осень», что позволяет клубам точно спланировать свой бюджет и отыграть сезон без финансовых проблем.
— Как распределяете эти суммы?
— У нас есть сложная мотивационная схема распределения денежных средств от лиги для клубов первой и второй лиги. Есть фиксы, которые распределяются между всеми командами. Но также часть распределяется между клубами, исходя из их маркетинговой активности, а также за игровое время на поле молодых футболистов. Кроме того, на распределение средств влияет посещаемость домашних матчей, количество проданных билетов и абонементов, качество работы клубных SMM-служб и так далее.
— И сколько может так заработать клуб первой лиги?
— Сумму не буду называть, поскольку она весьма разная у каждого клуба, в зависимости от многих факторов, о которых я сказал выше. Например, клуб может занять последнее место, но при этом хорошо заработать на своих молодых игроках, на том, что предоставляет им игровое время. Причем тут ведь такая работа с молодыми ребятами позволяет заработать не только от лиги, но и от реализации трансферных прав на них.
— Мы знаем, что за счет телеконтракта на 2022−2026 годы и соглашений с букмекерами РПЛ распределяет такой объем средств, что занявшая последнее место команда гарантированно получает свыше 300 млн рублей. А последняя команда первой лиги может заработать, к примеру, 20 млн рублей за сезон?
— Чуть меньше.
— По моим наблюдениям, за последние годы стало меньше случаев, когда команды второй лиги, заработавшие по спортивному принципу право играть в первой лиге, отказываются идти наверх.
— Мы в прошлом году сделали реформу второй лиги, что позволило нам разделить ее на дивизионы 2А и 2Б. Сейчас точно нет отказов при переходе из 2Б в 2А. И команды 2А максимально готовятся к выходу в первую лигу.
— То есть историй, когда клубы добровольно отказываются от повышения в классе, нет?
— Пока нет, но вы сами видите, экономическая ситуация остается достаточно напряженной. Поэтому я не исключаю, что такие случаи могут иметь место. И не вижу в этом ничего зазорного. Если клуб, понимая свое финансовое состояние, не готов к переходу в лигу выше, но при этом хочет сохранить свое существование, то почему нет? Мы делаем всё, чтобы это минимизировать, и пытаемся сохранить спортивный принцип, но если клуб для продолжения своего функционирования считает необходимым остаться на том же уровне, что и сейчас, даже, если он заслужил повышение в классе по спортивному принципу, то мы с понимаем к этому относимся. Объясню это на примере команд второй лиги из городов, находящихся в зонах проведения контртеррористической операции. Многие из них не играют у себя на стадионе — проводят домашние матчи в других регионах. И испытывают сложности с финансированием. И что мне с ними делать? Они не готовы повышаться в классе, где надо будет тратить больше денег. Я думаю, лучше их оставить в лиге ниже, но при этом помочь им сохранить существование и иметь перспективу возвращения в родные регионы, когда там будут решены проблемы с безопасностью.
— Насколько я понимаю, речь о белгородском «Салюте», брянском «Динамо» и курском «Авангарде»?
— Да. При этом у нас еще много регионов, которые, к сожалению, подвергаются нападениям, бомбардировкам — где-то ракетами, где-то беспилотниками. Из-за этого зачастую матчи проходят без зрителей. Бывает, происходит отмена, перенос матча или пауза в матче из-за воздушной тревоги. В любом случае, футбол — это мероприятие массового скопления людей, и, соответственно, должна быть повышенная степень внимания к проведению такого рода мероприятий. У нас за последние два с половиной года были случаи, когда мы начинали матчи со зрителями, а потом была необходимость остановки игр из-за сигнала воздушной тревоги. Мы были вынуждены эвакуировать зрителей со стадиона, а команды ждали в безопасных помещениях окончания воздушной тревоги и уже потом, после ее отбоя, продолжали встречу с той же минуты, на которой она была остановлена. Таких локаций у нас немало. Например, Крым и Севастополь.
— Как вы относитесь к ситуации, когда для допуска до соревнований в РПЛ клуб обязан иметь в своем регионе стадион с вместимостью не менее 10 тыс. зрителей? Из-за этого, к примеру, «Алания», когда предыдущие сезоны шла в лидерах, заранее была обречена на недопуск даже до переходных матчей.
— Я считаю, что инфраструктурные требования обязательны для всех участников соревнований. Обязательны. Иначе мы получим абсолютно разношерстные лиги. РПЛ является элитным дивизионом в российском футболе. Соответственно, если команда планирует выходить в этот элитный дивизион, то она должна быть к этому готова максимально. Не только в плане занятых мест в первой лиге, но и с точки зрения инфраструктуры тоже. Если клуб планирует этот выход наверх, то, значит, к нему надо готовиться. Значит, надо заранее готовить инфраструктуру, включая строительство или реконструкцию стадиона.
— Вы упомянули возвращение дивизиона 2Б второй лиги на систему «весна — осень». Как оцените эффект от этого?
— На основе общения с клубами очевидно, что на данный момент это точно упростило процедуру финансирования. Клубы сейчас не снимаются с соревнований в течение сезона, как это было несколько лет назад. При системе «осень — весна» мы зимой не досчитывались многих клубов. Те, кто следят за нашим футболу в низших дивизионах, знают причину: клубы формируют свои бюджеты на календарный год. И, когда сезон проходит внутри календарного года, легче планировать финансирование. Поэтому с переходом на «весну — осень» ситуация в дивизионе 2Б стала более ровная и стабильная. Сам чемпионат стал, на мой взгляд, более интересным. У нас там играют много молодых игроков — они имеют большое количество игрового времени.
— Не стоит ли тогда дивизион 2А и первую лигу тоже перевести на «весну — осень»?
— Не знаю пока. Надо разговаривать с клубами премьер-лиги. Мы формулируем для себя задачу, чтобы ФНЛ в целом и все её турниры были лигой роста. А первая лига — это продукт, максимально приближенный к РПЛ. Мы в этом плане не можем быть в отрыве от РПЛ, поскольку именно туда клубы выходят из первой лиги. Поэтому мы несколько лет назад сократили количество клубов в первой лиге, чтобы перейти на недельный цикл между турами — такой же, как у команд РПЛ. Мы сделали инфраструктурные требования к клубам первой лиги максимально похожими на требования РПЛ. Благодаря этому в нынешнем сезоне новички премьер-лиги «Акрон» и «Динамо» (Махачкала) ни разу не потерялись в элите. Они комфортно себя там чувствуют в том числе потому, что оказались заранее готовы как в спортивном плане, так и в инфраструктурном.
— Когда Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) до 2021 года проводила соревнования во второй лиге, ее часто критиковали из-за того, что профессиональный футбол почти вымер в Сибири и на Дальнем Востоке. Какие вы видите способы решения проблемы?
— Команд там действительно немного. Мы этот вопрос обсуждали даже с Министерством спорта РФ. И у нас есть определенная программа развития. Мы сделали аналитику по городам с населением больше 250 тыс. человек. В том числе и по восточной части нашей страны, там, где нет вообще ни одного профессионального клуба. И выступили с инициативой найти поддержку и помощь от Минспорта для того, чтобы эти города и эти регионы получили какую-то поддержку. Обсуждаем инфраструктурные требования и пытаемся работать с министерством спорта как региональным, так и федеральным для того, чтобы основные средства были направлены на улучшение объектов инфраструктуры: стадионы, базы, академии, тренировочные поля и так далее. Хотим в конечном итоге на Востоке подготовить инфраструктуру и клубы для участия в профессиональном футболе.
— Многие десятилетия вторая лига делилась на отдельные зоны по географическому принципу. Считается, что отход от этого ударил в первую очередь по восточным командам, которым приходится тратить много денег на перелеты в европейскую часть России.
— С одной стороны, клубам с Востока дешевле и проще играть только между собой. Но, с другой, логистика зачастую выстраивалась таким образом, что им всё равно надо было лететь через Новосибирск, Екатеринбург, либо вообще через Москву и Санкт-Петербург. К сожалению, малая авиация сейчас как класс практически не существует. Многие малые аэродромы, которые были активно задействованы во времена СССР, сейчас не выполняют тех функций. В этом большая проблема. Не всегда есть железнодорожное и автомобильное сообщение. А там, где есть, командам всё равно приходится преодолевать сотни километров. Поэтому, даже если говорить о каком-то разделении второй лиги на Восток и Запад, то мне эта история пока не кажется актуальной в связи с логистикой. Мы общались с клубами, они нам давали графики передвижений своих команд в течение сезона в зависимости от тех или иных соперников. Мы смотрели на то, во сколько это обходится их бюджетам, — иногда выходят сумасшедшие деньги.
— В дивизионе 2Б в 2025 году свой третий сезон начнут ФК «Севастополь» и «Рубин Ялта». Вы довольным тем, как развиваются эти два крымских клуба?
— Доволен. Они хорошо показывают себя как в спортивном плане (та же Ялта заняла второе место в прошлом сезоне в дивизионе Б), так и в плане подготовки кадров. Более того, там хорошая посещаемость домашних матчей. Когда нет воздушных тревог и не надо проводить матчи без зрителей, эти два клуба показывают рекордную посещаемость — на их стадионы стабильно приходят по 4−4,5 тыс. человек.
Алексей Фомин