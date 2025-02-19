Наиль Измайлов: Матчи приходилось отменять из-за воздушной тревоги

— Пока нет, но вы сами видите, экономическая ситуация остается достаточно напряженной. Поэтому я не исключаю, что такие случаи могут иметь место. И не вижу в этом ничего зазорного. Если клуб, понимая свое финансовое состояние, не готов к переходу в лигу выше, но при этом хочет сохранить свое существование, то почему нет? Мы делаем всё, чтобы это минимизировать, и пытаемся сохранить спортивный принцип, но если клуб для продолжения своего функционирования считает необходимым остаться на том же уровне, что и сейчас, даже, если он заслужил повышение в классе по спортивному принципу, то мы с понимаем к этому относимся. Объясню это на примере команд второй лиги из городов, находящихся в зонах проведения контртеррористической операции. Многие из них не играют у себя на стадионе — проводят домашние матчи в других регионах. И испытывают сложности с финансированием. И что мне с ними делать? Они не готовы повышаться в классе, где надо будет тратить больше денег. Я думаю, лучше их оставить в лиге ниже, но при этом помочь им сохранить существование и иметь перспективу возвращения в родные регионы, когда там будут решены проблемы с безопасностью.