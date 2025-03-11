В борьбе за выход в РПЛ всё перемешалось. «Урал» уже выпал из зоны стыков!

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук на послематчевой пресс-конференции рассказал, что команде тяжело тягаться с более устойчивыми в финансовом плане фаворитами Первой лиги. Фактически подтвердив, что сейчас перед командой более реалистична история с формированием состава на следующий сезон, нежели с борьбой за выход в РПЛ в нынешнем. А ещё на пресс-конференции поздравил главного арбитра матча Веру Опейкину с 8 Марта, а после заявил коллегам из Metaratings, что клуб подаст протест на её судейство из-за неназначенного пенальти в ворота соперника.