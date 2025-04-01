Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Сочи» в матче Первой лиги

31 марта красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 26-го тура Первой лиги на выезде проиграл «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе нашей команды единственный мяч забил нападающий Александр Долгов. Таким образом, сибиряки прервали серию из шести матчей без поражений и с 37 баллами находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. «Сочи» занимает третье место.
В следующем туре 6 апреля «львы» сыграют на своем поле с новороссийским «Черноморцем».
Ранее мы писали, что 17-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир в Майами.