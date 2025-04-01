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Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Сочи» в матче Первой лиги

«Сочи» прервал беспроигрышную серию «Енисея» из шести матчей.

Источник: Соцсети

31 марта красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 26-го тура Первой лиги на выезде проиграл «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе нашей команды единственный мяч забил нападающий Александр Долгов. Таким образом, сибиряки прервали серию из шести матчей без поражений и с 37 баллами находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. «Сочи» занимает третье место.

В следующем туре 6 апреля «львы» сыграют на своем поле с новороссийским «Черноморцем».

Ранее мы писали, что 17-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир в Майами.

Сочи
2:1
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 26
31.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Фишт, 3632 зрителя
Главные тренеры
Роберт Морено
Андрей Тихонов
Голы
Сочи
Павел Мелешин
66′
Владимир Писарский
76′
Енисей
Александр Долгов
90+2′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
24
Набиль Абердин
14
Кирилл Кравцов
21
Игнасио Сааведра
97
Роман Пасевич
13
Сергей Терехов
85′
22
Олег Кожемякин
27
Кирилл Заика
63′
18
Никита Бурмистров
28
Руслан Магаль
46′
5
Павел Маслов
11
Павел Мелешин
40′
79′
8
Максим Кайнов
85′
77
Владимир Писарский
85′
29
Кирилл Никитин
Енисей
1
Станислав Антипин
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
44
Михаил Тихонов
5
Иллой-Айет Эммерсон
71′
8
Александр Ломакин
7
Андреа Чуканов
79′
6
Амир Батырев
23
Кирилл Ушатов
44′
79′
10
Юрий Бавин
87′
43
Артур Гилязетдинов
2′
33′
49
Оливье Кенфак
48′
22
Александр Канаплин
79′
20
Адольф Белем
75
Андрей Окладников
13′
83′
47
Александр Долгов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти